Perfume 歴代の衣装からお気に入りの1着は？

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月23日に発売された初の衣装本『Perfume COSTUME BOOK 2005-2020』を購入したリスナーのメッセージから、それぞれのお気に入りの1着を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」11月2日(月)放送分)あ~ちゃん:Perfume初の衣装本『Perfume COSTUME BOOK 2005-2020』が発売となりました~! たくさんの方が読んでくれているみたいで、ありがとうございます。かしゆか・のっち:ありがとうございます。あ~ちゃん:じゃあ早速、感想を紹介したいと思います!あ~ちゃん:あれ重いんだよ~。もう緞帳みたいな。のっち:カーテンみたいな(笑)。重かったよね。あれで「ポリリズム」歌ったよね。かしゆか:オフホワイトのレースだったね。あ~ちゃん:すっごいかわいかった! 水色と合わせてね~。嬉しいな。●のっちのっち:「FLASH」を歌番組でよく披露してたときの……ちょっと戦えそうなんだけど丈は長くて、エレガントだけど強いみたいな衣装たちが結構好きだった。かしゆか:あれのバリエーションは、結構出したもんね。その丈が「FLASH」さを出してる、みたいなのあったしね。あ~ちゃん:青紫みたいな生地にオレンジ色のラインが入った衣装が、のっちめっちゃ似合ってた!かしゆか:去年くらいかなぁ?あ~ちゃん:もうちょっと前かな? 一昨年くらいかな? 最近だけど、あれすごい似合ってたなぁ。のっち:あの辺好きだったなぁ。あ~ちゃん:確かに、のっちが丈の長いスカートみたいに見える物を履きだしたのも、「Spending」(「Spending all my time」)だったり「FLASH」だったり数少ないから。のっち:そうかも。ちょっと変身した感があって、楽しかったのかも!●かしゆかかしゆか:私は、年明けすぐの「CDTV」に出たときの……「明けましておめでとうございます~!」ってときに、なんか白と透明のピカピカ光る服……。あ~ちゃん:あっ、ピョンピョンって出てるやつだ~!かしゆか:そうそう! なんていうの? あの素材!?あ~ちゃん:プラスチックみたいなのが、ピョンピョンって出てたんだよね。かしゆか:“このタイミングじゃないと着んだろうな”ってやつ。めでたさ!あ~ちゃん:正月という寿感!かしゆか:あと、“「CDTV」で弾けたい”っていう、かわいさを兼ね備えたギリギリの服だったのが楽しくて印象的だった(笑)。のっち:(笑)。●あ~ちゃんあ~ちゃん:あれ好きだなぁ。紅白さんで着た「TOKYO GIRL」のピンク・紫で頭に乗せた……極寒の中。かしゆか:外で。あ~ちゃん:あれ何百メートル上じゃったんじゃろうね。ヘリが停まるところで本当の「TOKYO GIRL」のビデオを再現するみたいなのをね。あの服の裏地は、ヒートテックだったんですよ。のっち:そうだ!かしゆか:素材を変えてもらってね。あ~ちゃん:薄くて暖かいといえばヒートテック! みたいな感じで、お世話になりましたね。のっち:そうだった~(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/