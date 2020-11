秋の夜長に読みたい！ 10代にオススメの小説・漫画

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月3日(火)の放送では、パーソナリティのさかた校長とこもり教頭、番組スタッフが、10代のリスナーにおすすめしたい小説や漫画を紹介しました。こもり教頭:我が校の部活動、マンガ図書部からのお知らせです。スペシャル企画『秋の夜長の読書のすすめ』の特設サイトが立ち上がりました。さかた校長:このサイトでは、校長、教頭、そしてSCHOOL OF LOCK! の職員(スタッフ)が、いま生徒(リスナー)に読んでもらいたい本や漫画をおすすめしています。例えば僕は……。さかた校長:君たちと同じ10代の青春群像劇です。何者でもない少年たちの……男子校の話なんだけど、マジでめちゃくちゃ面白い! シリーズ(ザ・ゾンビーズ・シリーズ)で4作出ていて、その2作目(「フライ,ダディ,フライ」)は映画になっているのかな。これはその1作目なんだけど、ワクワクするし、大人も一瞬で10代に戻れるから。ぜひ読んでほしいなと思います。こもり教頭:僕が中学生のときに、初めて最初から最後まで読み切った小説です。意外と自分の世界だけで生きているとつまんないような日常だったり、意味もない毎日を過ごしているな、って感じることがあると思うんですけど……実はそう感じていることに意味があったり、固定概念を壊して世界に目を向ければ、自分に影響のあることがいろいろあるなと。僕は中学のときに上京したので、いろいろと悩むことがあったんです。そんなときに助けてくれた本で……言葉で説明するには時間が足りないので、とりあえず読んでほしい(笑)。さかた校長:中身を言わずに説明するのが難しいけど……。こもり教頭:とりあえず読んでみて、俺と同じように感じなくてもいいと思う。いまの君が読んだときに何を思うのか、ということが大切なので。読み終わった後の、君の素直な気持ちを大切にしてほしいと思います。さかた校長:ほかにも、職員のみんながおすすめしてくれています。例えば……。さかた校長:これは俺もマジで面白いと思う。こもり教頭:俺は読んだことがないんだよなぁ。さかた校長:男子高校生2人が、日常会話を漫才みたいにずっとしゃべるのよ。1話読み切りで、(スタッフの紹介文の通り)そのままコントや漫才にできる感じなんだけど。新しい感じのギャグマンガです。さかた校長:これは、ギャグもあるしバトルもあるんだけど、感動すんのよ。こもり教頭:わかる! 喜怒哀楽が全部入っているよね(笑)。さかた校長:これもおすすめです!スペシャル企画『秋の夜長の読書のすすめ』では、このほかにもスタッフがオススメする作品と紹介文が掲載されています。詳細は特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/map/manga/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/