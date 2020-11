フィラエが2回目のバウンド時、表面に降り積もった塵が飛ばされ、彗星が形成された当時の氷が露出した。ロゼッタからは光点として確認された (C) ESA/Rosetta/Philae/ROLIS/DLR; all other images: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA; Analysis: O’Rourke et al (2020)