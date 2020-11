Yohji Yamamoto x Automobili Lamborghini Collaborative Pieces of Art カプセルコレクション

「ヨウジヤマモト」とスーパースポーツカーブランドの「アウトモビリ・ランボルギーニ」とのコラボレーションによるアイコニックなピース・オブ・アート「Aventador S dressed by Yohji Yamamoto」の発表に伴い、カプセルコレクションが11月11日より伊勢丹新宿店メンズ館1階、11月18日より阪急MEN's TOKYO 1階 、12月2日より阪急MEN's OSAKA 1階の各POP UP STORE 及びオフィシャルECサイトにて展開される。







本コラボレーションは、「ヨウジヤマモト」と「ランボルギーニ」の「伝統」や「DNA」を守りながらも、常に時代に寄り添い、未来を見据えて「革新」を続ける姿勢に共鳴したことで実現した。互いの「ものづくり」に対する「情熱」と「クラフトマンシップ」がぶつかり合い、唯一無二のアイコニックな芸術作品(ピース・オブ・アート)が誕生。「Aventador S dressed by Yohji Yamamoto」は、「Yohji Yamamoto HOMME 20-21AW Collection」よりインスパイアされたデザインに仕上がっている。









<POP UP STORE 展開店舗及びスケジュール>

11月11日~11月17日 伊勢丹新宿店メンズ館1階 POP UP STORE

11月18日~11月24日 阪急MEN's TOKYO 1階 POP UP STORE

12月2日~12月8日 阪急MEN's OSAKA 1階 POP UP STORE

(※「Aventador S dressed by Yohji Yamamoto」も特別展示致します)



12月2日~ オフィシャルECサイト「The Shop Yohji Yamamoto(https://theshopyohjiyamamoto.jp/)」



尚、11月6日~11月8日まで表参道ヒルズメインエントランスにて「Aventador S dressed by Yohji Yamamoto」を特別展示。展示期間中、Ys 表参道ヒルズ店1階にて本コラボレーションデザインのインスピレーションとなった「Yohji Yamamoto HOMME 20-21AW Collection」の一部アイテムを販売する。