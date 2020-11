GENERATIONS「ここで止まっちゃダメだ」ニューシングル『Loading...』リリース

GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さん、数原龍友さん、佐野玲於さんが、11月2日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。同番組のパーソナリティでメンバーのこもり教頭も加わり、11月18日(水)リリースのニューシングル『Loading...』について、そのタイトルや収録曲「You & I」のミュージックビデオに込められた思いを語りました。さかた校長:GENERATIONS先生は、11月18日(水)にニューシングル『Loading...』をリリース! おめでとうございます!GENERATIONS:ありがとうございます。さかた校長:これは3曲入りで、1曲目が先行配信された「You & I」、2曲目は11月27日(金)公開される白濱亜嵐さん主演の映画『10 万分の1』の主題歌「Star Traveling」、3曲目が新曲の「Lonely」となっております。玲於先生、この『Loading...』というタイトルに至った経緯は?佐野:GENERATIONS は、11月21日に8周年を迎えるんです。“8”は末広がりな数字ですしリリース日も近いので、“連動して盛り上がりたいよね”というのが念頭にあったんです。2020年は大変な1年でしたし、自分たちもいろんなことがかなわなかったり、企画していたことが中止になってしまったり、もがく時期ではあったんです。そういう世の中の流れも含めて、自分たちは今起動中で、エンターテイメントを表現する上でも夢の途中だし……そういうことを『Loading...』というタイトルに込めました。白濱:僕たちもライブが中止になって、今までは当たり前にあったものや行っていたことが急になくなって、こんなにも寂しくて自分が無力に感じるものなんだなって思ったんです。だからこそ止まっているんじゃなくて、この時期に何をしたかどう動いたかによって、将来の僕たちが変わっていくなと思いましたし、僕自身もここで止まっちゃダメだとすごく感じたんです。それはメンバー7人全員が思っていたことで。こもり教頭:そうですね。白濱:毎日オンラインミーティングとかもやりましたし、そのなかでこの『Loading...』に至りましたね。こもり教頭:コロナ禍で、SCHOOL OF LOCK! 的にも学校に行けなかったりインターハイが中止になったりしている生徒がいるような状況のころに「You & I」が先行配信されたんですけど、あのときはどんな気持ちでした?数原:配信できたことが嬉しかったよね。亜嵐くんも言っていたけど、当たり前だったことがいきなり全部奪われてしまって……。僕らは無力やなと思いつつも、希望を届けられる職業でもあるから。あのときは、7人全員が“リリースしたい”という気持ちだったんです。家でミュージックビデオを撮ったりもしましたけど(笑)、あんなこと普通に活動してたら絶対にないでしょ!白濱:そうだね(笑)。数原:だから、逆にいい機会だったな、と今は思えているので……ここから、もっともっと明るい未来に行ってくれたらいいな、と思っています。――ここで、「You & I」をオンエア【GENERATIONS from EXILE TRIBE / You & I (Music Video)】さかた校長:この「You & I」は、最初にGENERATIONSのメンバーがリモートで撮影した映像が公開され、その後にこの楽曲のメッセージに共感したアーティストやファンによるリリックビデオが公開されました。そしてついに、ミュージックビデオも公開!こもり教頭:1日に公開したので、まだホヤホヤです。さかた校長:前回の映像はリモートでしたが、今回は大空が映っていたり、外の広大な場所でダンスをしているのがすごく良かったです。しかも最後の部分は、リリックビデオと繋がっている感じもしたんですけど、今回の撮影はいかがでしたか?こもり教頭:今回は“思い”先行ですからね。白濱:そうだね。今までにない形となりましたけど、昨日公開されたミュージックビデオで「You & I」の世界観が広がりましたね。この曲がまたひとつ上の位置に行った感じもして……こういう状況にならなかったら、こんな出し方はしなかったと思うので。これがニュースタンダードになっていくのかな、って思いました。こもり教頭:“完結した”という感じもすごくしましたね。数原:うん。さかた校長:撮影はどんな感じだったのですか?佐野:相当、踊りましたね(笑)。こもり教頭:日が昇って日が沈むまで踊りましたから!数原:天気がむっちゃ良かったんですよ。日焼けしましたもん(笑)。こもり教頭:この時期に(笑)。佐野:本当は……このミュージックビデオは、2月とか3月とかに撮りたいと思っていたんですよね。それがなかなかかなわなくて、本当に二転三転して……やっと撮影ができて公開に至ったわけなんですけど。撮影ができて良かったよね。こもり教頭:良かった!この日は、LINEとの連動企画『SCHOOL OF LOCK! オンラインホームルーム1DAY supported by LINEオープンチャット』も並行して行われました。ゲストの3人やパーソナリティの2人が、リアルタイムにコメントや画像を投稿。参加者と交流しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/