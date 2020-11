GENERATIONS数原龍友 新曲「Star Traveling」は“歌い出しが難しい”

GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐さん、数原龍友さん、佐野玲於さんが、11月2日(月)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。11月18日(水)リリースのニューシングル『Loading...』の収録曲「Star Traveling」を初フルオンエアしました。この楽曲は、11月27日(金)に公開される白濱亜嵐さん主演の映画『10万分の1』の主題歌ということで、撮影時のエピソードも紹介されました。さかた校長:11月27日(金)に公開される映画『10万分の1』は、「今一番泣ける漫画」と口コミが広がり、120万部を突破した宮坂香帆先生の恋愛コミックを実写映画化した作品です。そして主役を演じるのが、白濱亜嵐さんと平祐奈さんです。こもり教頭:はい。さかた校長:亜嵐先生、撮影はいかがでしたか?白濱:撮影自体は3年くらい前なんです。けっこう時間が経っているので、僕としてもようやく公開できるな、という感覚です。“キュンキュン映画”と捉えられがちなんですけど、全然そんなことなくて。ALSという病気を題材にしていて、僕も本当に考えさせられましたね。もしかしたら今後僕がなるかもしれないですし……だから“知ること”も大事だなと思いました。こもり教頭:予告映像を見ると、最初のほうはキュンとするシーンもありますけど、展開もあって……。白濱:そうそう。幸せな描写があるからこそ、つらいシーンも活きてくるというか……。こもり教頭:撮影に入る前に、準備したことや勉強したことはあったんですか?白濱:それこそ、ALSについてめちゃくちゃ調べましたし、患者さんのブログを読んだり実際にお会いしたりして勉強しましたね。さかた校長:僕はずっと(主人公と同じく)剣道をやっていたんです。あんなに道着が似合う人を見たことがないですよ。白濱:本当ですか?! 嬉しいです! 剣道も道場に通って練習したんですよ。足の裏がめちゃくちゃ痛くなりません? 皮がベロってはがれましたよ。さかた校長:うわ! 鍛えるまでは、すぐにむけちゃうんですよ。白濱:そうなんですよ。こもり教頭:この映画は、11月27日の公開です。【映画『10万分の1』予告編】――ここで、「Star Traveling」を初フルオンエアこもり教頭:初です! radikoを駆使して、何回も聴いてほしい!さかた校長:感想も届いています。――並行して行われた『SCHOOL OF LOCK! オンラインホームルーム1DAY supported by LINEオープンチャット』に届いた感想【「Star Traveling」はGENEのまた違う魅力が伝わる曲だと思います】【儚く美しいってこのことなんだな】【映画の最後に流れるときには号泣していると思うので、(今のうちに)リピしておきます】さかた校長:そして龍友先生も、【歌い出し神かよ】【誰だ、この歌声】【あ、俺か】って……(笑)。こもり教頭:(笑)。でも、歌い出しがいいっていうコメントは、他にもありましたよ!数原:これは嬉しいですね。(10月31日に開催されたオンライン)ライブのときも歌い出しはドキドキしたからね。これ、難しいのよ。一同:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/