2021年1月9日から11日にかけて東京ドームシティホールにて「アルゴナビス・D4DJ・バンドリ!3DAYSスペシャルイベント」が開催されることが発表された。

各イベントのチケットは『月刊ブシロード』12月号に付属される「最速先行抽選申込シリアル」より応募が可能となっている。詳細情報はブシロード公式サイトのイベント特設ページか、各コンテンツサイトのイベント特設ページにて。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.