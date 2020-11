OPN、ザ・ウィークエンド、サフディ兄弟、『TENET』　奇才たちが共有するポップカルチャーの時代精神

「OPN」の呼称で知られるワンオートリックス・ポイント・ネヴァーが、2年ぶりのニューアルバム『Magic Oneohtrix Point Never』をリリース。近年もザ・ウィークエンドとのコラボや映画のサウンドトラックで存在感を示してきた奇才は、架空のラジオ局というコンセプトを掲げ、集大成との呼び声が高い本作でどのようなアプローチを見せているのか。新進気鋭の批評家、伏見瞬が考察。





エイベル・テスファイ、ラジオ、スマッシング・パンプキンズ



ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー(以下、OPN)ことダニエル・ロパティンは、電子音楽の「未知の可能性」を体現するアイコンというよりも、今やアメリカのポップカルチャーで中心的役割の一端を担う存在となっている。







OPNの新作『Magic Oneohtrix Point Never』にはエグゼティブ・プロデューサーとしてエイベル・テスファイ、つまりザ・ウィークエンドの名がクレジットに刻まれている。ザ・ウィークエンドは今年3月に通算4枚目となるアルバム『After Hours』を発表し、4週連続でビルボードチャートの1位を獲得。10月30日現在、Spotifyの月間リスナーランキングでも世界2位(1位はジャスティン・ビーバー)となっており、今最もポピュラーなミュージシャンの一人と言える。



ザ・ウィークエンドとOPNを繋いでいるのはサフディ兄弟監督のNetflix配給映画『アンカット・ダイヤモンド』(2019年)。サフディ兄弟の前作『グッド・タイム』(2017年)に引き続いてロパティンが音楽を全面的に担当した作品である。この映画にザ・ウィークエンドは本人役で出演し、クラブで主演のアダム・サンドラーに殴られて出血するというなかなかにオイシイ役回りをこなしている。映画での「殴られる男」としてのイメージは、『After Hours』の鼻血を流して笑うジャケットに反映された。『After Hours』にはOPNもプロデューサーとして2曲(「Repeat After Me」と「Until I Bleed Out」)に関わっている。エイベル・テスファイとダニエル・ロパティンとサフディ兄弟は密接な関係性の中で、それぞれが濃厚な作品を発表しているようだ。









ザ・ウィークエンドのスタイルはたしかに『Magic Oneohtrix Point Never』からも感じられる。フワッと広がる丸っこいベースサウンドと煌びやかなシンセの組み合わせは『After Hours』とかなり近い。そして、何よりセンチメンタルなムードが似ている。直線的なニューウェーブソング「I Dont Love Me Anymore」やザ・ウィークエンド自身が甘い声で歌うバラードポップ「No Nightmares」の、苦く切ない感じは今までのOPNにはなかった。このアルバムを聴いて最初に連想したのは、スマッシング・パンプキンズの『Machina: The Machines of God』(2000年)だった。90年代にオルタナティブ・ロックの雄としたスターダムにのし上がったバンドが、解散前に出した最後のアルバムである(その後再結成)。このアルバムで彼らは、自らのルーツであるゴスとニューウェーブのサウンドを丸出しにした。おそらく、やけっぱちでもあったのだろう。自分たちのできることはやり尽くしてしまった感、スターになったせいで無感覚に陥ってる感が、『Machina』のノスタルジックなムードから伝わってくる。ザ・ウィークエンドも『After Hours』で80年風のシンセポップに乗せて、名声の中のアパシーを歌にしていた。そして、OPNの新作にも、虚しさや疲労感のフィーリングが漂っている。



『Magic Oneohtrix Point Never』から漂うセンチメンタリズムは、「未知の可能性」ってやつをウソでも提示しなくてはいけない役回りを押しつけられたロパティンのとまどいや苛立ちと、どこかリンクしているかのようだ。上記した曲タイトルを訳せば「僕はもう僕を愛していない」、「もう悪夢はごめんだ」ときている。『天空の城ラピュタ』のテーマ「君をのせて」を壊れたAIに演奏させたかのような、異様にメランコリックなラストナンバーのタイトルは「Nothings Special」。つまり「特別なものなんて何もない」。









スマッシング・パンプキンズを連想した理由がもう一つある。『Machina』に収録された「I Of The Mourning」という曲のリリックは「ラジオ、僕の好きな曲をかけてくれ」から始まる。行き場のない状況の中で、ラジオの音楽に慰めを求める様を描いた楽曲である。『Magic Oneohtrix Point Never』も「ラジオ」をモチーフにしている。アルバムタイトルはマサチューセッツのラジオ局「Magic 106.7」をロパティンが聞き間違えたことに由来しており、そもそもOneothrix Point Neverというアーティスト名自体、この聞き間違いから取られたものだ。アルバムの冒頭と途中にはラジオのジングルとトークを模したトラックが収録されており、全体が一つのラジオプログラムを構成している。ラジオという装置がノスタルジックな逃げ場所になることを考えれば、アルバムのコンセプト自体にセンチメンタリズムが宿っていると言えるだろう。



しかしながら、「ラジオ」のコンセプトはセンチメンタルな要素だけに還元できるものではない。『Magic Oneohtrix Point Never』には、疲労感やノスタルジーの中から新しいなにかが芽生えてくるような、生々しい蠢きが宿っている。この蠢きは、2020年のポップ・カルチャーを代表する別の作品にも感じられるものだ。



『TENET』と『グッド・タイム』の関係



クリストファー・ノーラン監督作『TENET』は、コロナ禍の影響でビッグバジェット映画が次々と公開を2021年に延期する中、果敢にも9月公開(一部8月公開)を試みた。映画館の多くが封鎖されたままのアメリカでは苦戦しているものの、諸外国では予想以上の興行収入をマーク。日本でも週末興行収入4週連続1位を記録し、全世界的なヒット作となっている。









「時間の逆行」をモチーフにした『TENET』はかなりややこしい映画だと思われているが、実際には何も深刻にならずに楽しめる。音がデカい、飛行機がデカい、(エリザベス・デビッキの)身長がデカいの三拍子が揃った本作は、動物的なインパクトで迫ってくる「おバカ」な映画でもある。たしかに、150分で2400カット程度に割られた(このカット数は映画としてはかなり多い)ショットのひとつひとつに観客の注意を引くような力はない。細切れになった断片がどんどん飛んでいくような編集だ。物語も、設定が凝っていること以外は、スパイ映画の典型をなぞったものだろう。話の展開に必然性がなく、キエフ、ムンバイ、オスロと、行き当たりばったりに移動していく。積み重なってできあがるストーリーの重みとか、人物造形の深みとか、細部のモチーフの連携とか、そういうものはほとんど見出せない。



しかし、同時にこの映画を一つなぎの流れとしても感受できるのは、ひたすら鳴り続けている音楽の効果だ。音楽を担当しているのは、チャイルディッシュ・ガンビーノの制作上のパートナーだったスウェーデン出身の作曲家、ルドウィグ・ゴランソン。『TENET』の音楽にはストリングスなども使われているのだが、観ている間にメロディを意識することはまずない。重い低音が鳴りっぱなし、硬いパーカッションも響きっぱなしで、巨大な鋼鉄の祭囃子がひたすら続いていくような感覚だ。映像と物語の細切れ感と、音楽の持続感が噛み合わないまま進んでいく。その齟齬の中で、本作の引っ掛かり、何かが脳味噌の後ろで蠢いているような感触が生まれる。









『TENET』の物語の鍵となる重要人物、ニール役を演じているのはロバート・パティンソン。『ハリー・ポッター』『トワイライト』シリーズで名をあげた彼は、『TENET』で見せた強い存在感によって、再度注目されることとなった。



ノーランがパティンソンを起用したのは、彼が主役を演じたサフディ兄弟の映画『グッド・タイム』を観たからだという。知的障害の弟を伴って銀行強盗を企てた男の末路を描く『グッド・タイム』の物語は、『TENET』とは似ても似つかない。けれど、醸し出す空気には似たところがある。実際、行き当たりばったりで進んでいくプロット、激しく断片的なカット割り、大音量で持続的に鳴り響く音楽など、両者はかなり近い作品演出を施している。そして、前述したように『グッド・タイム』のニューエイジ味豊かなシンセサウンドの制作者こそ、ダニエル・ロパティンその人だ。100分の映画の中で、OPNの作り上げたゼラチン質のアルペジエーターは透明な紐になって耳に流れこみ、リズムトラックの脅迫的地響きは精神の部屋を揺らし続ける。感情移入の余地のないクソガキが自業自得で不幸な目に遭う話なんて、多くの人にとってどうでもいいに違いない。だが、そんなしょうもない物語を持った映画が、なぜか痛切な感覚を伴って観るものの心を騒がす。断片的な映像と持続的な音像の齟齬が、あたかもこの瞬間に新しい何かが生成されているかのような、スリリングな錯覚を引き起こすからだ。言わばそれは、「編集された即興性」とでも呼ぶべきものだ。OPNは『グッド・タイム』で2017年カンヌ映画祭のサウンドトラック部門を受賞しているが、ノーランはサフディ兄弟とダニエル・ロパティンが示した映像と音の関係性に触発されたに違いない。『グッド・タイム』と『TENET』を比べると、そうとしか思えなくなる。



ちなみに、『グッド・タイム』の途中で、元々暗い栗色の髪をしたロバート・パティンソンが急に髪をブリーチしだす場面がある(しかも初対面の他人の家で)。そして、『TENET』でのパティンソンは、最初から鮮やかなブロンドヘアーに染め上げている。連続性を見出さないわけにはいかない。



編集された即興性、戦慄のフィーリング



『Magic Oneohtrix Point Never』を聴いていると、当のダニエル・ロパティン本人もサフディ兄弟との仕事に触発されたのではないかと感じる。映像と音の組み合わせで引き起こした「編集された即興性」を、音だけで成し遂げようとする意志をそこに感じるからだ。



このアルバムの楽曲群はあらゆる意味でバラバラで、統一感がない。まず、曲のジャンルがバラバラだ。ストリングスを前面に押し出したチェンバーポップ風の「Long Road Home」、ヘヴィなドラムと陰鬱なアルペジオが印象に残る「Lost But Never Alone」、木琴のような丸っこい音が転がって穏やかな気配を作る「Tales From The Trash Stratum」といった、異なるスタイルの楽曲が矢継ぎ早に現れては消えていく。加えて、ほとんどの曲はループを元に構成されており、展開していく感じに乏しい。しかも、多くの曲がバサっと断ち切れたかのように急に途絶えて終わる。この未完成感。メロディやコード感は今までのOPNに比べて遥かにポップソング寄りなのに、一曲一曲に完結している感じが全くないのだ。





Photo by David Brandon



一方、ラジオをかたどった演出は、断片的な楽曲に持続的なフィーリングを与える役割を担っている。しかし、これはクリアなラジオプログラムではない。ジングルやトークを模したトラックは、逆再生やピッチ編集などの加工によって激しく歪んでいる。また、それぞれの曲は中盤以降にホワイトノイズや音の歪みが大胆に侵入する構造を持っている。軽快な心地よさや、まどろみを誘う穏やかさは常に挫折する運命にあるのだ。「Imago」や「Shiting」といった楽曲に、その構造が顕著に現れる。曲の完結を邪魔する歪みやノイズこそが、実はアルバム全体の一貫性を担っている。『Magic Oneohtrix Point Never』とは、使い物にならない廃墟のラジオプログラムなのだ。そして、楽曲の断片性と壊れたラジオの持続性が両立することで、「編集された即興性」の生々しい蠢きが見出さられる。アルバムの後半に進めば進むほど、穏やかな断片を引き裂く力は反復されて激しさを増すだろう。16曲目「Wave Idea」の、小鳥の鳴き声とかわいげなベルの響きを押し消す分厚いシンセの壁は、音自体にノイズが含まれていないにも関わらず、快楽と恐怖の入り混じった感情を聴く者にもたらす。その戦慄のフィーリングは、瞬間的な音の力ではなく、アルバム全体の構成によって生み出されたものである。







思えば、『TENET』でも『グッド・タイム』でも、「未知の可能性」を喪失した人間の切なさが描かれていた。その精神を体現していた役者がロバート・パティンソンだ。『TENET』のニールは未来に起きることを知ってしまっているにも関わらず、主人公を助けるため、涼しい顔を装いながら命を賭していた。『GOOD TIME』の主人公コニーは最下層貧民の犯罪者として、未来の全く見えないストリートを狂気の形相のまま疾走していた。彼らの姿には、若くして成功を収めてしまったパティンソン本人の虚脱感も反映されているかもしれない。



ザ・ウィークエンドは、巨大な名声を獲得したが故に、無感情と恐怖に囚われた自らの姿を『After Hours』で戯画的に表現した。「他人の人生を生きている」みたいで、「自分の買った家がホームと思えない」と歌った。そこには、「未知」を失った人間のブルースがあった。



『Magic Oneohtrix Point Never』におけるセンチメンタルなフィーリングと、そこからこぼれ落ちる虚無の苦しみは、ダニエル・ロパティン一人のものではない。ザ・ウィークエンドもクリストファー・ノーランもサフディ兄弟もロバート・パティンソンも、同じ時代精神の中にいる。彼らは、先が全て見えてしまっている「未知」のない場所から、新しい胎動をどうにか捉えようと戦ってきた。運命に囚われたまま、自由であろうとした。『Magic Oneohtrix Point Never』という作品は、そのような困難な戦いの記録の1ページである。細切れの楽曲を引き裂くノイズの反復に、47分7秒のアルバムが織りなす「編集された即興性」の只中に、微かに光る火花が映っている。そうした、果ての見えない戦闘の果てに生まれた一瞬の煌めきの集合体を、人は「ポップカルチャー」と呼ぶ。







ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー

『Magic Oneohtrix Point Never』

発売中(CD/LP/数量限定Tシャツ付セット)

詳細:https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=11445