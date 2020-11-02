許斐剛原作による「ミュージカル『テニスの王子様』Dream Stream」の前夜祭番組が、11月14日21時から動画配信プラットフォーム・SUPERLIVE by OPENRECにて生配信される。

「テニミュ」3rdシーズンのフィナーレを飾る“卒業メモリアル映像企画”の一環として、11月15日に配信される「ミュージカル『テニスの王子様』Dream Stream」。その配信に先がけて行われる前夜祭番組には、越前リョーマ役の阿久津仁愛、伊武深司役の健人、不二裕太役役の大原海輝、千石清純役の森田桐矢、跡部景吾役の三浦宏規、佐伯虎次郎役の二葉要、真田弦一郎役の田鶴翔吾、知念寛役の雷太、白石蔵ノ介役の増子敦貴が出演し、「ミュージカル『テニスの王子様』Dream Stream」をより楽しめるという番組を盛り上げていく。なお、生配信後も番組はアーカイブとして11月15日23時59分まで視聴することができる。

「ミュージカル『テニスの王子様』Dream Stream」出演者

青学

阿久津仁愛（越前リョーマ役）、青木瞭（手塚国光役）、江副貴紀（大石秀一郎役）、皆木一舞（不二周助役）、田口司（菊丸英二役）、竹ノ内大輔（乾貞治役）、岩田知樹（河村隆役）、大久保樹（桃城武役）、中島拓人（海堂薫役）、琉翔（堀尾聡史役）、中三川歳輝（加藤勝郎役）、奥田夢叶（水野カツオ役）

立海

立石俊樹（幸村精市役）、田鶴翔吾（真田弦一郎役）、井澤巧麻（柳蓮二役）、後藤大（仁王雅治役）、大隅勇太（柳生比呂士役）、大薮丘（丸井ブン太役）、川崎優作（ジャッカル桑原役）、前田隆太朗（切原赤也役）

四天宝寺

増子敦貴（白石蔵ノ介役）、安東秀大郎（小石川健二郎役）、江本光輝（千歳千里役）、森田力斗（金色小春役）、谷津翼（一氏ユウジ役）、千田京平（忍足謙也役）、森一平（石田銀役）、廣野凌大（財前光役）、平松來馬（遠山金太郎役）、碕理人（渡邊オサム役）

不動峰

青木空夢（橘桔平役）、健人（伊武深司役）

聖ルドルフ

佐藤祐吾（木更津淳役）、大原海輝（不二裕太役）

山吹

森田桐矢（千石清純役）、川上将大（亜久津仁役）

氷帝

三浦宏規（跡部景吾役）、井阪郁巳（忍足侑士役）、小早川俊輔（宍戸亮役）、北乃颯希（向日岳人役）、田村升吾（芥川慈郎役）、山崎晶吾（滝萩之介役）、八巻貴紀（樺地崇弘役）、渡辺碧斗（鳳長太郎役）、内海啓貴（日吉若役）

六角

矢代卓也（葵剣太郎役）、二葉要（佐伯虎次郎役）

比嘉

武藤賢人（木手永四郎役）、吉澤翼（甲斐裕次郎役）、岩城直弥（平古場凛役）、雷太（知念寛役）、高田誠（田仁志慧役）、園村将司（不知火知弥役）、松井遥己（新垣浩一役）

特別出演

森山栄治（越前南次郎役）

※田仁志慧の慧は旧字体が正式表記。

※川崎優作、山崎晶吾の崎は立つ崎が正式表記。

(c)許斐 剛／集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト (c)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会