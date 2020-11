LDH JAPANと日本テレビによる総合エンタテインメントプロジェクト、HI-AXのオンラインサロン「TEAM HI-AX」がグランドオープンした。

HI-AXは2015年に始動した「HiGH&LOW」や2018年に始動した「PRINCE OF LEGEND」、現在日本テレビ系でドラマを放送中の「マネキン・ナイト・フィーバー」といった作品を制作。ドラマや映画だけでなくライブ、ゲーム、マンガなどさまざまなコンテンツを生み出してきた。今回オープンしたオンラインサロンではスタッフとファンによるコミュニティを通じて制作の舞台裏や作品の背景を届けるほか、個人の作品を投稿できる場を設けてクリエイター創出のきっかけ作りも担う。また会員限定コンテンツとして、過去のHI-AX作品のノーカット版やスペシャル映像の配信も予定している。

「TEAM HI-AX」のグランドオープンを記念し、11月21日(土)には2019年9月17日に千葉・幕張メッセ国際展示場で行われたイベント「HiGH&LOW THE WORST vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE PREMIUM LIVE SHOW」の模様をフルバージョンで配信する。このイベントのダイジェスト映像は今年7月にリリースされた映画「HiGH&LOW THE WORST」DVD / Blu-rayの豪華盤に特典映像として収録されているが、フルバージョンの公開は今回が初となる。視聴チケット料金は4500円で、「TEAM HI-AX」有料会員は3500円の割引価格で購入できる。

HiGH&LOW THE WORST vs THE RAMPAGE from EXILE TRIBE PREMIUM LIVE SHOW

配信日時:2020年11月21日(土)20:00~

配信URL:https://baronstream.com/channel/bubrqhnjc70vhlg4crgg

「HiGH&LOW」シリーズ脚本・監督 平沼紀久 コメント

オンラインサロンの開設おめでとうございます。

そして、いつもHiGH&LOWを楽しんで頂き、応援して下さる皆様、本当にありがとうございます。



自分としましては、HIROさんの熱量と創作の側で必死になりながら歩んでまいりました。気がつけば多くの作品が生まれ、それと共にHiGH&LOWというコンテンツを沢山の方々に知って頂けるようになりました!

作品を創る中でHiGH&LOWというプロジェクトは、創り手の熱量だけでなく応援して下さる皆様の盛り上がりが作品を創っているとも思っております。



今回、このような機会に沢山のアイデアや意見に触れ、HiGH&LOWという無限の可能性を秘めたプロジェクトを皆様と一緒に進化、成長させられる事を嬉しく思っております。