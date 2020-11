ONE OK ROCKのARフィルター機能がInstagramのストーリーズに実装された。

このARフィルターは10月28日に発売されたONE OK ROCKのライブ映像作品「ONE OK ROCK "EYE OF THE STORM" JAPAN TOUR」のキャンペーンの一環として企画されたもの。Instagram内でこのARフィルターをダウンロードすると、ツアーの冒頭で披露された楽曲「Eye of the Storm」の演出の一部を体験することができる。