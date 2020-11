年間の優れたミュージックビデオを表彰する音楽アワードのスペシャルイベント『MTV VMAJ 2020 THE LIVE』が、11月29日(日)からHuluで独占配信される。



『MTV VMAJ 2020 THE LIVE』は、 MVの祭典『MTV VMAJ 2020』各部門の受賞アーティストが出演するイベントで、11月19日(木)に無観客で開催される。MCをBiSHが務め、受賞アーティストによるライブパフォーマンスに加え、全18部門の中から最も投票数を獲得した「最優秀ビデオ賞」の発表も行われる。出演者は、あいみょん、BABYMETAL、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziUと豪華な顔ぶれとなり、どんなステージを披露してくれるのか見逃せない!



また、2017~2019年の『MTV VMAJ』歴代パフォーマンス映像が、10月30日からHuluで順次配信開始予定。Little Glee Monster、日向坂46、三浦大知、BLACKPINKなど豪華アーティストのライブパフォーマンスは必見となっている。



■『MTV VMAJ 2020 THE LIVE』配信概要

配信開始日:11月29日(日)20:00~

MC:BiSH

出演:あいみょん、BABYMETAL、Creepy Nuts、DISH//、E-girls、瑛人、日向坂46、JO1、Little Glee Monster、マカロニえんぴつ、NiziU(ABC順)



■2017~2019年の『MTV VMAJ』歴代パフォーマンス映像 配信概要

・『MTV VMAJ 2019 THE LIVE』

配信期間:10月30日(金)~ 12月12日(土)



・『MTV VMAJ 2018 THE LIVE』

配信期間:11月6日(金)~ 12月12日(土)



・『MTV VMAJ 2017 THE LIVE』

配信期間:11月13日(金)~ 12月12日(土)