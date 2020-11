ベアブリックの私が来た！ デクも同時発売、1/6計画限定

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)に、『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久(デク)とオールマイトがラインナップされた。

なお、ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。商品名にサイズ表記がない場合、超合金BE@RBRICKなど一部の例外を除いて100%である。



(C) 堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BE@RBRICK 100% & 400% 緑谷出久(左)、オールマイト(右)/発売元:タカラトミー、販売元:メディコム・トイ/各1万2000円+税/2020年11月発売予定/アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、No.1ヒーローのオールマイトと、彼に憧れる主人公の緑谷出久をベアブリック化。それぞれ100%と400%の2体セットでの発売だ。

メディコム・トイの直営店舗1/6計画にて数量限定発売予定。



メディコム・トイではヒロアカ以外にも数多くのベアブリックをリリースしている。続けてそれらの新製品情報をお届けしよう。



TM & (C) TOHO CO.,LTD.

BE@RBRICK ゴジラ1964(モスラ対ゴジラ)100% & 400%(左2点)、BE@RBRICK メカゴジラ 100% & 400%(中2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/各1万2000円+税(100% & 400%)、5万8000円+税(1000%)/2020年11月発売予定/特撮映画ゴジラシリーズの怪獣をベアブリックで再現。ゴジラは『モスラ対ゴジラ』、メカゴジラは『ゴジラVSメカゴジラ』に登場したバージョンである。なお1000%はメカゴジラのみ。

1/6計画、他一部店舗にて発売予定。



(C) 2020 MARVEL

BE@RBRICK IRON MAN MARK 85 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(100% & 400%)、5万8000円+税(1000%)/2020年11月発売予定/映画『AVENGERS:ENDGAME』(邦題『アベンジャーズ/エンドゲーム』)に登場したアイアンマン マーク85がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店にて発売予定。



(C) Disney



「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 BE@RBRICK/サニーサイドアップ/1回750円(税込)/2020年10月31日発売予定/「ツイステ」の寮カラーやモチーフに加え、キャラクターごとに異なる特徴をイメージしたデザインになっている。パーツの外れにくいアンブレイカブル仕様。

ファミリーマート、ヴィレッジヴァンガード、ホビーゾーン、WonderGOO、古本市場、HMV、タワーレコード、その他ホビーショップ・CDショップ・書店等で、クローズドボックス形式にて順次発売開始(※店舗により取り扱いの有無は異なる)。

(問)サニーサイドアップ 03-6740-9400(土・日・祝を除く10~17時)



(C) Disney



BE@RBRICK PINOCCHIO 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万2000円+税(左2点)、4万8000円+税(右)/2021年4月発売・発送予定/ディズニー映画『ピノキオ』より主人公のピノキオをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで注文受け付け。



TM / (C) 2020 Sesame Workshop.

BE@RBRICK COOKIE MONSTER Costume Ver. 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万円+税(左)、4万8000円+税(右)/2021年2月発売・発送予定/児童番組『セサミストリート』のクッキーモンスターを着ぐるみ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで注文受け付け。



Madballs TM and related trademarks:TM & (C) 2020 Those Characters From Cleveland, LLC.

Used under license by MEDICOM TOY.

BE@RBRICK MADBALLS TM× MISHKA 100% & 400%(左2点)、1000%(右2点)/メディコム・トイ/1万8000円+税(左2点)、9万8000円+税(右)/2020年11月発売予定/アメリカのホラー系玩具MADBALLS TM(日本名ホラーボール)と、ファッションブランドMISHKA(ミシカ)のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



BE@RBRICK ANCIENT EGYPT 100%/メディコム・トイ/1800円+税/2020年11月発売予定/ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展の開催を記念した会場限定ベアブリック。2020年12月6日(日)まで愛知県美術館で開催中の古代エジプト展会場にて販売。愛知展以降も全国開催各会場(https://leidenegypt.jp)での販売を予定。

(問)アートボックス 0120-101-876(平日10~18時)

展覧会に関する(問)愛知県美術館 古代エジプト展 050-5542-8600(全日8~22時、ハローダイヤル)



BE@RBRICK Han Meilin 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万円+税(左2点)、6万2000円+税(右)/2020年10月発売予定/中国を代表する偉大な芸術家で人間国宝である韓 美林(Han Meilin)氏の作品「天書」をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店で発売予定。



(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

BE@RBRICK Keith Haring Mickey Mouse 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6000円+税(左2点)、7万8000円+税(右)/2020年11月発売予定/アーティストKeith Haring(キース・ヘリング)によるミッキーマウスをモチーフにした作品を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



(C) PUSHEAD

BE@RBRICK PUSHEAD #5 GOLD 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6000円+税/2020年10月発売予定/アーティストPUSHEAD(パスヘッド)の作品をウォータープリント(水転写印刷)したベアブリック。印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

※超合金はバンダイの登録商標です。



超合金 BE@RBRICK ABC CAMO/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/各1万3800円+税/2020年11月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)のABC CAMO柄を用いた超合金ベアブリック。一部内部パーツを除き合金製。GREEN、BLUE、PINKの3色展開。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041



BE@RBRICK Dr. Martens/メディコム・トイ/各2500円+税/2020年10月発売予定/シューズブランドDr. Martens(ドクターマーチン)をモチーフにしたベアブリック。60's、70's、80's、90's、00's、10'sの6種展開。

ドクターマーチン青山店、ウィズ原宿店、原宿店(明治通り沿い)、公式オンラインショップ(https://jp.drmartens.com)にて発売予定。MEDICOM TOYでの販売はない。



BE@RBRICK Emotionally Unavailable Clear Red Heart 1000%/メディコム・トイ/10万円+税/2020年12月発売/ファッションブランドEmotionally Unavailable(エモーショナリー・アンアベイラブル)のベアブリック。クリア成型のボディの中に同ブランドのハート型のアイコンが仕込まれている。LEDで発光し、USBポートで充電可能。数量限定発売、なくなり次第終了。



BE@RBRICK MISHKA monochromatic 1000%/メディコム・トイ/6万円+税/2020年11月発売予定/ファッションブランドMISHKA(ミシカ)のベアブリック。ウォータープリント(水転写印刷)仕様で、印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



BE@RBRICK MISHKA 2020 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4000円+税/2020年11月発売予定/こちらもMISHKAのベアブリック。ウォータープリント仕様で、印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



BE@RBRICK UNDERCOVER 100% & 400% CERAMIC UFO、FUCK FINGER/販売元:UNDERCOVER、発売元:メディコム・トイ/各1万6000円+税/2020年11月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のベアブリック。CERAMIC UFO(左)とFUCK FINGER柄(右)の2種展開。

メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、及び公式オンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232



BE@RBRICK X-girl x YURINO (E-girls) 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6000円+税/2020年11月発売予定/ファッションブランドX-girl(エックスガール)とダンス&ボーカルユニットE-girls(イー・ガールズ)のYURINO(ユリノ)のコラボによるベアブリック。ボディはクリア成型で、X-girlのロゴ型とハート型のビーズ入り。表面は銀ラメ塗装。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girl取扱い各店舗及びオンラインストア、他一部店舗にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、X-girl store 03-5772-2020



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。