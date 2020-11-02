ベアブリックの私が来た！ デクも同時発売、1/6計画限定

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）に、『僕のヒーローアカデミア』の緑谷出久（デク）とオールマイトがラインナップされた。

なお、ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。商品名にサイズ表記がない場合、超合金BE@RBRICKなど一部の例外を除いて100%である。



(C) 堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

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BE@RBRICK 100% & 400% 緑谷出久（左）、オールマイト（右）／発売元：タカラトミー、販売元：メディコム・トイ／各1万2000円＋税／2020年11月発売予定／アニメ『僕のヒーローアカデミア』より、No.1ヒーローのオールマイトと、彼に憧れる主人公の緑谷出久をベアブリック化。それぞれ100%と400%の2体セットでの発売だ。

メディコム・トイの直営店舗1/6計画にて数量限定発売予定。



メディコム・トイではヒロアカ以外にも数多くのベアブリックをリリースしている。続けてそれらの新製品情報をお届けしよう。



TM & (C) TOHO CO.,LTD.

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BE@RBRICK ゴジラ1964（モスラ対ゴジラ）100% & 400%（左2点）、BE@RBRICK メカゴジラ 100% & 400%（中2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／各1万2000円＋税（100% & 400%）、5万8000円＋税（1000%）／2020年11月発売予定／特撮映画ゴジラシリーズの怪獣をベアブリックで再現。ゴジラは『モスラ対ゴジラ』、メカゴジラは『ゴジラVSメカゴジラ』に登場したバージョンである。なお1000%はメカゴジラのみ。

1/6計画、他一部店舗にて発売予定。



(C) 2020 MARVEL

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BE@RBRICK IRON MAN MARK 85 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万5000円＋税（100% & 400%）、5万8000円＋税（1000%）／2020年11月発売予定／映画『AVENGERS:ENDGAME』（邦題『アベンジャーズ／エンドゲーム』）に登場したアイアンマン マーク85がベアブリックになって登場。

メディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店にて発売予定。



(C) Disney



「ディズニー ツイステッドワンダーランド」 BE@RBRICK／サニーサイドアップ／1回750円（税込）／2020年10月31日発売予定／「ツイステ」の寮カラーやモチーフに加え、キャラクターごとに異なる特徴をイメージしたデザインになっている。パーツの外れにくいアンブレイカブル仕様。

ファミリーマート、ヴィレッジヴァンガード、ホビーゾーン、WonderGOO、古本市場、HMV、タワーレコード、その他ホビーショップ・CDショップ・書店等で、クローズドボックス形式にて順次発売開始（※店舗により取り扱いの有無は異なる）。

（問）サニーサイドアップ 03-6740-9400（土・日・祝を除く10～17時）



(C) Disney



BE@RBRICK PINOCCHIO 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万2000円＋税（左2点）、4万8000円＋税（右）／2021年4月発売・発送予定／ディズニー映画『ピノキオ』より主人公のピノキオをベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年10月24日（土）00:00から11月10日（火）23:59まで注文受け付け。



TM / (C) 2020 Sesame Workshop.

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BE@RBRICK COOKIE MONSTER Costume Ver. 400%（左）、1000％（右）／メディコム・トイ／1万円＋税（左）、4万8000円＋税（右）／2021年2月発売・発送予定／児童番組『セサミストリート』のクッキーモンスターを着ぐるみ仕様でベアブリック化。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2020年10月24日（土）00:00から11月10日（火）23:59まで注文受け付け。



Madballs TM and related trademarks:TM & (C) 2020 Those Characters From Cleveland, LLC.

Used under license by MEDICOM TOY.

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BE@RBRICK MADBALLS TM× MISHKA 100% & 400%（左2点）、1000％（右2点）／メディコム・トイ／1万8000円＋税（左2点）、9万8000円＋税（右）／2020年11月発売予定／アメリカのホラー系玩具MADBALLS TM（日本名ホラーボール）と、ファッションブランドMISHKA（ミシカ）のコラボベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



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BE＠RBRICK ANCIENT EGYPT 100％／メディコム・トイ／1800円＋税／2020年11月発売予定／ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展の開催を記念した会場限定ベアブリック。2020年12月6日（日）まで愛知県美術館で開催中の古代エジプト展会場にて販売。愛知展以降も全国開催各会場（https://leidenegypt.jp）での販売を予定。

（問）アートボックス 0120-101-876（平日10～18時）

展覧会に関する（問）愛知県美術館 古代エジプト展 050-5542-8600（全日8～22時、ハローダイヤル）



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BE@RBRICK Han Meilin 100% & 400%（左2点）、1000％（右）／メディコム・トイ／2万円＋税（左2点）、6万2000円＋税（右）／2020年10月発売予定／中国を代表する偉大な芸術家で人間国宝である韓 美林（Han Meilin）氏の作品「天書」をプリントしたベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店で発売予定。



(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York

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BE@RBRICK Keith Haring Mickey Mouse 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万6000円＋税（左2点）、7万8000円＋税（右）／2020年11月発売予定／アーティストKeith Haring（キース・ヘリング）によるミッキーマウスをモチーフにした作品を使ったベアブリック。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



(C) PUSHEAD

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BE@RBRICK PUSHEAD #5 GOLD 100% & 400%／メディコム・トイ／1万6000円＋税／2020年10月発売予定／アーティストPUSHEAD（パスヘッド）の作品をウォータープリント（水転写印刷）したベアブリック。印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営店舗及び運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

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※超合金はバンダイの登録商標です。



超合金 BE@RBRICK ABC CAMO／販売元：NOWHERE Co.,Ltd.、発売元：メディコム・トイ／各1万3800円＋税／2020年11月発売予定／ファッションブランドA BATHING APE(R)のABC CAMO柄を用いた超合金ベアブリック。一部内部パーツを除き合金製。GREEN、BLUE、PINKの3色展開。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041



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BE@RBRICK Dr. Martens／メディコム・トイ／各2500円＋税／2020年10月発売予定／シューズブランドDr. Martens（ドクターマーチン）をモチーフにしたベアブリック。60's、70's、80's、90's、00's、10'sの6種展開。

ドクターマーチン青山店、ウィズ原宿店、原宿店（明治通り沿い）、公式オンラインショップ（https://jp.drmartens.com）にて発売予定。MEDICOM TOYでの販売はない。



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BE@RBRICK Emotionally Unavailable Clear Red Heart 1000%／メディコム・トイ／10万円＋税／2020年12月発売／ファッションブランドEmotionally Unavailable（エモーショナリー・アンアベイラブル）のベアブリック。クリア成型のボディの中に同ブランドのハート型のアイコンが仕込まれている。LEDで発光し、USBポートで充電可能。数量限定発売、なくなり次第終了。



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BE@RBRICK MISHKA monochromatic 1000%／メディコム・トイ／6万円＋税／2020年11月発売予定／ファッションブランドMISHKA（ミシカ）のベアブリック。ウォータープリント（水転写印刷）仕様で、印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



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BE@RBRICK MISHKA 2020 100% & 400%／メディコム・トイ／1万4000円＋税／2020年11月発売予定／こちらもMISHKAのベアブリック。ウォータープリント仕様で、印刷の特性により若干の個体差あり。

メディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定。



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BE@RBRICK UNDERCOVER 100% & 400% CERAMIC UFO、FUCK FINGER／販売元：UNDERCOVER、発売元：メディコム・トイ／各1万6000円＋税／2020年11月発売予定／アパレルブランドUNDERCOVER（アンダーカバー）のベアブリック。CERAMIC UFO（左）とFUCK FINGER柄（右）の2種展開。

メディコム・トイ直営各店、メディコム・トイオンラインストア各店、及びUNDERCOVER取り扱い店舗（一部店舗除く）、及び公式オンラインストアにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232



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BE@RBRICK X-girl x YURINO (E-girls) 100% & 400%／メディコム・トイ／1万6000円＋税／2020年11月発売予定／ファッションブランドX-girl（エックスガール）とダンス＆ボーカルユニットE-girls（イー・ガールズ）のYURINO（ユリノ）のコラボによるベアブリック。ボディはクリア成型で、X-girlのロゴ型とハート型のビーズ入り。表面は銀ラメ塗装。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、X-girl取扱い各店舗及びオンラインストア、他一部店舗にて発売。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、X-girl store 03-5772-2020



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※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。