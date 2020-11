チェンジ・レオパルドン！ 東映スパイダーマンレトロソフビ化

『スパイダーマン』東映TVシリーズのスパイダーマンと、彼の乗る巨大ロボ「レオパルドン」がメディコム・トイのプロデュースするレトロデフォルメのソフビになって登場する。



『スパイダーマン』東映TVシリーズは、日本の東映が米国マーベルの正式許諾を受けて制作した特撮作品。設定に大幅なアレンジが加えられており、日本人の山城拓也がスパイダーマンに変身、悪のインベーダー鉄十字団と戦う。

レオパルドンは宇宙船マーベラーから変形する巨大ロボ。東映版の独自要素だが、近年、パラレルワールドのスパイダーマンが集結するアメコミ『スパイダーバース』『スパイダーゲドン』で活躍したことで話題となった。

『スパイダーマン』東映TVシリーズは後年には異色作として見られる向きもあったが、放送当時は絶大な人気を誇った。またスパイダーマンのアクションは実写としては当時の世界最高レベルであり、マーベルの原作者スタン・リーも、レオパルドンも含めて高く評価していた作品である。



(C) 2020 MARVEL Spider-Man: Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.

(C) 2020 MARVEL Leopardon: Based on original 1978 Spider-Man TV Series created by TOEI Company, Ltd.



スパイダーマン (スパイダーストリングスポーズ Ver.)(左)、レオパルドン(右)/メディコム・トイ/8800円+税(左)、1万2000円+税(右)/2021年3月発送予定/レトロデフォルメのソフビ。東映版スパイダーマンは、ワンダーフェスティバル2020[冬]開催記念商品としてもレトロソフビ化されているが、その際には直立ポーズだった。今回はヒーローのレトロソフビとしては珍しい大股開きのポーズになっている。各全高約25センチ。原型はベアモデルだ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年10月24日(土)00:00から2020年11月30日(月)23:59まで注文受け付け。 詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



メディコム・トイではスパイダーマン以外にも数多くのソフビをプロデュースしている。ここではそれらの新作情報を見ていこう。



(C) 石森プロ・東映



キカイダー ジャンボサイズ/メディコム・トイ/4万5000円+税/2021年3月下旬発送予定/東映レトロソフビコレクションJ(ジャンボ)の新作。『人造人間キカイダー』の主役ヒーローをレトロソフビ化。全高約60センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年10月24日(土)00:00から2020年11月30日(月)23:59まで注文受け付け。 詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 石森プロ・東映 (C) さいとう・たかを・東映



(左から)ズバット(早川健マスクオフVer.)、 K ミドルサイズ(ロボット刑事より)、アリゲルゲ ミドルサイズ、ミノゲルゲ ミドルサイズ/メディコム・トイ/8800円+税(★)、5400円+税(●)、各4500円+税/2021年3月下旬発送予定/東映レトロソフビコレクションと東映レトロソフビコレクションM(ミドル)の新作。『快傑ズバット』の主人公ズバットのマスクオフ状態、『ロボット刑事』の主役ヒーローK、『超人バロム・1』のドルゲ魔人をレトロソフビで再現。★全高約24センチ、その他全高約15センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年10月24日(土)00:00から2020年11月30日(月)23:59まで注文受け付け。 詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C)創通・サンライズ



ザンボエース(レトロトイカラーVer.)/メディコム・トイ/1万5500円+税/2021年2月下旬発送予定/サンライズの名作アニメのキャラクターをレトロソフビ化するサンライズ コレクションの新作。『無敵超人ザンボット3』から、ザンボット3に合体する小型ロボのザンボエースを立体化。70年代レトロトイをイメージしたカラーリングになっている。ザンボマグナムとガンベルトは着脱可能。全高約21センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年10月24日(土)00:00から2020年11月30日(月)23:59まで注文受け付け。 詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) MILK (C) KAORI HINATA



VAG(VINYL ARTIST GACHA) MORRIS×MILK/プレステージ/500円(税込)/2020年11月発売予定/アーティストのオリジナルソフビ中心に展開するカプセルトイVAG(ヴァイナル・アーティスト・ガチャ)の新作。ひなたかほりの代表作つのがはえた猫MORRIS(モリス)と、原宿生まれのファッションブランドMILK(ミルク)のコラボアイテム。全5種。各全高約6センチ。

(問)プレステージ www.prestage.co.jp



(C) BRIDGE SHIP HOUSE



VAG(VINYL ARTIST GACHA)タワーレコード限定 bystander/プレステージ/500円(税込)/2020年11月7日発売予定/VAGの新作。BRIDGE SHIP HOUSE(ブリッジ・シップ・ハウス)のデザインしたbystander(バイスタンダー)の限定版。タワーレコード渋谷店、BRIDGE SHIP HOUSE 8th solo Exhibition "INTO ACTION"会場内にて販売。各全高約6センチ。(※カプセルマシーンは1回につき100円硬貨5枚が必要)

(問)プレステージ www.prestage.co.jp



TM & (C) TOHO CO., LTD.



CCPゴジラ1995(ゴジラVSデストロイア版)2020新色/メディコム・トイ/7000円+税/2020年11月発送予定/ゴジラ系ソフビをリリースするGODZILLA VINYL WARS EX(ゴジラヴァイナルウォーズEX)の新作。フィギュアメーカーCCPによるアイテムで、かなりリアル寄りの造形だ。全高約23センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



MCT ゴジラ(ゴジラVSデストロイア版)/メディコム・トイ/1万2000+税/2020年11月発送予定/GODZILLA VINYL WARS EXの新作。レトロデフォルメで全高約21センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



ソフビライフ クラシックイメージ ゴジラ(新色) (左)、ソフビライフ ジャイアントヘドラ 飛行タイプ(新色)(右)/メディコム・トイ/各6000円+税/GODZILLA VINYL WARS EXの新作。ソフビメーカーのソフビライフによるレトロソフビ。左全高約24センチ、右全長約27センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



TM & (C) TOHO CO., LTD.



ゴジラ+モスラの幼虫(モスラ対ゴジラ版)/メディコム・トイ/1万5000円+税/2020年12月発送予定/GODZILLA VINYL WARS EXの新作。ソフビ作家・安楽安作によるレトロソフビで、安楽のゴジラシリーズ初の2体セット。ゴジラ全高約27センチ、モスラの幼虫全長約14センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて、2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) 1999 Blister Film Partners



HELLBANKER (BLUEMAX Ver.)/メディコム・トイ/9000円+税/2021年3月発送予定/アメコミフィギュア収集を題材とした映画『Blister(ブリスター!)』より、劇中のキーアイテムであるフィギュアのヘルバンカーをソフビ化。「ヘルバンカーの悲しみが頂点に達した時、その身体は蒼く輝く!」という設定二基づいた別カラーリングVer.となっている。全高約25センチ。

1/6計画店頭、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて2020年10月24日(土)00:00から2020年11月30日(月)23:59まで注文受け付け。 詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。



(C) Go Nagai / DynamicPlanning



SFS 獣神サンダー・ライガー(青版)/イングラム/8800円+税/2021年2月発送予定/伝説的なプロレスラーなどをレトロソフビ化するソフビ・ファイティングシリーズの新作。全高約25センチ。

メディコム・トイ直営店及び運営オンラインストア各店及びプロレス・マスク・ワールド(03-6261-1988)にて注文受け付け。



GODZILLA VINYL WARS EXは、各ソフビメーカーのアイテムをメディコム・トイがプロデュースする形で発売されることが多い。

だが今回紹介した「MCT ゴジラ(ゴジラVSデストロイア版)」は、他メーカーとのコラボではなくメディコム・トイ単独によるアイテムだ。MCTとはメディコム・トイを意味している。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。