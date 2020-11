「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~」

声優、またアーティストとしても活動する大橋彩香がパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催した、アーティストデビュー5周年記念となるワンマンライブ「大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~」。本ライブを収録したBlu-rayが現在発売中だ。

どんなライブでも「笑顔」と「元気」を届け、ファンたちを「笑顔」にしてきた大橋。一方で、デビューからずっと真摯にアーティスト活動と向き合ってきたことで、新たな魅力を伝えられる、伝えてくれているとも感じる。特に最初のインタビューで向上させたいと答えていた「パフォーマンス」の面では、明らかな進化を5周年記念ライブで証明していた。

例えば、ライブ一曲目の「ダイスキ。」。これまで以上にかわいいダンスナンバーとなった本曲では、ARの映像演出と併せて、キレの良いダンスを魅せつける。また、中盤に続けて歌唱した「Finding Lover」「Break a Liar」では対照的にスタイリッシュなダンスを披露。笑顔と可愛らしさを意識したダンス、真剣な表情とクールなパフォーマンス……どちらも巧みに使い分けるその表現力は、2018年にパシフィコ横浜で行った「大橋彩香 Special Live 2018 ~ PROGRESS~」から明らかに磨きがかかっていた。それでいて、まだ自身としては「ダンスが苦手」と答えているのだから、これからどこまで進化するつもりなのか、計り知れない。そんな彼女だから、応援したくなるという人も少なくないだろう。

もちろん、進化しているのはダンスだけではない。「歌」の面では明るくキャッチ―な楽曲「ハイライト」をコブシを効かせつつエネルギッシュに、シンプルな構成ゆえに歌唱力も求められる「Conflict」をサビでは心地よいノビを響かせながら、曲全体を通して壮大に、抑揚たっぷりに歌い上げる。歌での表現力が一段階上がったのはきっと、1時間でAメロ2行しか録り終えられなかったという「バカだなぁ」や、収録に相当な時間をかけたという「うたたねのラブソング」をはじめ、様々な楽曲にチャレンジしてきたからだろう。BPMが低い曲や大人っぽい曲でも感情を乗せてダイナミックに表現する姿に、アーティストとしての更なる進化を感じられた。

進化・成長していく一方で、ライブでは根本が変わらないパフォーマンスを披露してくれるのも彼女の魅力だろう。ラストスパートで歌唱した「ワガママMIRROR HEART」や本編の最後を飾った「ENERGY☆SMILE」、さらにアンコールで歌唱したデビュー曲「YES!!」はソロライブや様々なフェスでも歌われてきた曲。これらの曲は、いつのシーンでも安定した歌唱とパフォーマンスを魅せてきた。日々コンディションが変わっていくなかで「変わらない」のは決して簡単なことではない。しかし、彼女はそれをやってのける。その姿は素直にカッコいいし、頼もしささえ感じられる。

変わらないという点では、もう一つ、MCも上げられるだろう。ライブパートのパフォーマンスでは会場を大いに沸かせるが、MCでは時折、「ぐへへ」という笑い声と共にいつもの笑顔を覗かせるし、ジタバタして違った意味で会場を沸かせる。その愛嬌も間違いなく、“大橋彩香”の魅力だ。

その他、本ライブでは、4曲目に歌った「おしえてブルースカイ」で傘を使ったダンス、6曲目に歌唱した「シンガロン進化論」で指揮棒を使ったパフォーマンス、恒例となったアコースティックパートではお客さんを座らせて「ヒトツニナリタイ」と「彩りPlace」を披露。凝った演出、そして「進化」していくよさと「変わらない」よさを兼ね備えた彼女のライブは、20曲を歌唱する2時間以上の構成にも関わらず、一瞬のように感じるほど“楽しさ”と“面白さ”が詰まっていた。

今回のライブでは、フライング演出でパシフィコ横浜の天井まで上がり、ステージを後にした。その演出のように、彼女は更なる高みへと飛躍していくだろう。ライブで掲げていた今後の目標は、武道館やアリーナでのライブ。併せて、バースデーイベント「はっしーバースデー」では、「地に足が付いた声優になりたい」と公言してきた。今でも多方面で活躍する彼女が今後、どのように羽ばたき、大きくなっていくのだろうか。常に能動的に進化していく彼女だから、次はどんなパフォーマンスで驚かせてくれるのかも想像がしづらい。……ただ、これだけは言える。どんなに成長し、進化していっても、ポリシーである「笑顔」は決して忘れずに届けてくれる。これまでの活動がそれを証明している。

大橋彩香 5th Anniversary Live ~ Give Me Five!!!!! ~ セットリスト

M01.ダイスキ。

M02.ハイライト

M03.ABSOLUTE YELL

M04.おしえてブルースカイ

M05.ユー&アイ

M06.シンガロン進化論

M07.ヒトツニナリタイ(Aco Ver.)

M08.彩りPlace(Aco Ver.)

M09.Finding Lover

M10.Break a Liar

M11.Conflict

M12.No Surrender

M13.RED SEED

M14.Maiden Innocence

M15.ワガママMIRROR HEART

M16.NOISY LOVE POWER☆

M17.ENERGY☆SMILE

~アンコール~

M18.YES!!

M19.流星タンバリン

M20.Give Me Five!!!!! ~Thanks my family♡~