TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の新たなPVが公開された。

PVにはプラズマジカとMashumairesh!!が歌うオープニング主題歌「ドレミファSTARS!!」を使用。「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!＃」で活躍したプラズマジカと、「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の主人公となったMashumairesh!!の面々による、MIDICITYでの様子が収められた。

また2020年4月に開催予定だったものの延期となっていたイベント「Mashumairesh!!みんな集まれ！レッツ！フレッシュ！ニューフェイス！ in UNZ」の振替が、2021年1月10日に東京・新宿文化センターで行われることが決定。チケットはポニーキャニオンのオンラインショップ・きゃにめにて、11月30日まで申し込みを受け付けている。

さらに各バンドのボーカルメンバーが集合するフェスも開催決定。2021年10月3日に行われる「ガールズバンドフェス2021（仮）」には稲川英里、遠野ひかる、夏吉ゆうこ、和多田美咲、山根綺、Lynn、日高里菜、早見沙織、野口瑠璃子ら、12月12日に実施される「ボーイズバンドフェス2021（仮）」には谷山紀章、伊東健人、小林裕介、古川慎らが出演する。なお「SHOW BY ROCK!!STARS!!」Blu-rayの第1巻と第3巻に「ガールズバンドフェス2021（仮）」、第2巻と第4巻に「ボーイズバンドフェス2021（仮）」のチケット優先販売申込券が封入されることも発表された。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」

放送情報

TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほか：2021年1月放送開始

スタッフ

原作：サンリオ

総監督：池添隆博

監督：山岸大悟

シリーズ構成：待田堂子

キャラクターデザイン：永作友克

CG Producer：吉岡宏起

CG Production：株式会社ENGI

音響監督：郷文裕貴

音楽：高梨康治（Team-MAX）、Funta7、鈴木暁也（Team-MAX）

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

ほわん：遠野ひかる

マシマヒメコ：夏吉ゆうこ

デルミン：和多田美咲

ルフユ：山根綺

シアン：稲川英里

チュチュ：上坂すみれ

レトリー：沼倉愛美

モア：佐倉綾音

ヤス：伊東健人

ハッチン：小松昌平

ジョウ：小野友樹

双循：白井悠介

クロウ：谷山紀章

アイオーン：内山昂輝

ヤイバ：柿原徹也

ロム：細谷佳正

ララリン：Lynn

スモモネ：芹澤優

ういうい：鈴木みのり

ロージア：日高里菜

ツキノ：茅野愛衣

ホルミー：五十嵐裕美

ジャクリン：村川梨衣

阿：早見沙織

吽：松井恵理子

ダル太夫：潘めぐみ

シュウ☆ゾー：宮野真守

リク：村瀬歩

カイ：逢坂良太

アイレーン：野口瑠璃子

ペイペイン：田中あいみ

ハンドレッコ：木戸衣吹

チタン：小林裕介

オリオン：八代拓

セレン：筆村栄心

アルゴン：沢城千春

リカオ：古川慎

ほか

(c)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M