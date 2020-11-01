TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の新たなPVが公開された。
PVにはプラズマジカとMashumairesh!!が歌うオープニング主題歌「ドレミファSTARS!!」を使用。「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!＃」で活躍したプラズマジカと、「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の主人公となったMashumairesh!!の面々による、MIDICITYでの様子が収められた。
また2020年4月に開催予定だったものの延期となっていたイベント「Mashumairesh!!みんな集まれ！レッツ！フレッシュ！ニューフェイス！ in UNZ」の振替が、2021年1月10日に東京・新宿文化センターで行われることが決定。チケットはポニーキャニオンのオンラインショップ・きゃにめにて、11月30日まで申し込みを受け付けている。
さらに各バンドのボーカルメンバーが集合するフェスも開催決定。2021年10月3日に行われる「ガールズバンドフェス2021（仮）」には稲川英里、遠野ひかる、夏吉ゆうこ、和多田美咲、山根綺、Lynn、日高里菜、早見沙織、野口瑠璃子ら、12月12日に実施される「ボーイズバンドフェス2021（仮）」には谷山紀章、伊東健人、小林裕介、古川慎らが出演する。なお「SHOW BY ROCK!!STARS!!」Blu-rayの第1巻と第3巻に「ガールズバンドフェス2021（仮）」、第2巻と第4巻に「ボーイズバンドフェス2021（仮）」のチケット優先販売申込券が封入されることも発表された。
TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」
放送情報
TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほか：2021年1月放送開始
スタッフ
原作：サンリオ
総監督：池添隆博
監督：山岸大悟
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：永作友克
CG Producer：吉岡宏起
CG Production：株式会社ENGI
音響監督：郷文裕貴
音楽：高梨康治（Team-MAX）、Funta7、鈴木暁也（Team-MAX）
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：キネマシトラス
キャストMashumairesh!!
ほわん：遠野ひかる
マシマヒメコ：夏吉ゆうこ
デルミン：和多田美咲
ルフユ：山根綺
シアン：稲川英里
チュチュ：上坂すみれ
レトリー：沼倉愛美
モア：佐倉綾音
ヤス：伊東健人
ハッチン：小松昌平
ジョウ：小野友樹
双循：白井悠介
クロウ：谷山紀章
アイオーン：内山昂輝
ヤイバ：柿原徹也
ロム：細谷佳正
ララリン：Lynn
スモモネ：芹澤優
ういうい：鈴木みのり
ロージア：日高里菜
ツキノ：茅野愛衣
ホルミー：五十嵐裕美
ジャクリン：村川梨衣
阿：早見沙織
吽：松井恵理子
ダル太夫：潘めぐみ
シュウ☆ゾー：宮野真守
リク：村瀬歩
カイ：逢坂良太
アイレーン：野口瑠璃子
ペイペイン：田中あいみ
ハンドレッコ：木戸衣吹
チタン：小林裕介
オリオン：八代拓
セレン：筆村栄心
アルゴン：沢城千春
リカオ：古川慎
ほか
(c)2012,2020 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M