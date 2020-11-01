TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」キービジュアル

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」の新たなPVが公開された。

PVにはプラズマジカとMashumairesh!!が歌うオープニング主題歌「ドレミファSTARS!!」を使用。「SHOW BY ROCK!!」「SHOW BY ROCK!!＃」で活躍したプラズマジカと、「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!!」の主人公となったMashumairesh!!の面々による、MIDICITYでの様子が収められた。

また2020年4月に開催予定だったものの延期となっていたイベント「Mashumairesh!!みんな集まれ！レッツ！フレッシュ！ニューフェイス！ in UNZ」の振替が、2021年1月10日に東京・新宿文化センターで行われることが決定。チケットはポニーキャニオンのオンラインショップ・きゃにめにて、11月30日まで申し込みを受け付けている。

さらに各バンドのボーカルメンバーが集合するフェスも開催決定。2021年10月3日に行われる「ガールズバンドフェス2021（仮）」には稲川英里、遠野ひかる、夏吉ゆうこ、和多田美咲、山根綺、Lynn、日高里菜、早見沙織、野口瑠璃子ら、12月12日に実施される「ボーイズバンドフェス2021（仮）」には谷山紀章、伊東健人、小林裕介、古川慎らが出演する。なお「SHOW BY ROCK!!STARS!!」Blu-rayの第1巻と第3巻に「ガールズバンドフェス2021（仮）」、第2巻と第4巻に「ボーイズバンドフェス2021（仮）」のチケット優先販売申込券が封入されることも発表された。

TVアニメ「SHOW BY ROCK!!STARS!!」

放送情報

TOKYO MX、BSフジ、北海道文化放送ほか：2021年1月放送開始

スタッフ

原作：サンリオ
総監督：池添隆博
監督：山岸大悟
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：永作友克
CG Producer：吉岡宏起
CG Production：株式会社ENGI
音響監督：郷文裕貴
音楽：高梨康治（Team-MAX）、Funta7、鈴木暁也（Team-MAX）
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：キネマシトラス

キャスト

Mashumairesh!!

ほわん：遠野ひかる
マシマヒメコ：夏吉ゆうこ
デルミン：和多田美咲
ルフユ：山根綺

プラズマジカ

シアン：稲川英里
チュチュ：上坂すみれ
レトリー：沼倉愛美
モア：佐倉綾音

DOKONJOFINGER

ヤス：伊東健人
ハッチン：小松昌平
ジョウ：小野友樹
双循：白井悠介

シンガンクリムゾンズ

クロウ：谷山紀章
アイオーン：内山昂輝
ヤイバ：柿原徹也
ロム：細谷佳正

REIJINGSIGNAL

ララリン：Lynn
スモモネ：芹澤優
ういうい：鈴木みのり

クリティクリスタ

ロージア：日高里菜
ツキノ：茅野愛衣
ホルミー：五十嵐裕美
ジャクリン：村川梨衣

徒然なる操り霧幻庵

阿：早見沙織
吽：松井恵理子
ダル太夫：潘めぐみ

トライクロニカ

シュウ☆ゾー：宮野真守
リク：村瀬歩
カイ：逢坂良太

BUDVIRGINLOGIC

アイレーン：野口瑠璃子
ペイペイン：田中あいみ
ハンドレッコ：木戸衣吹

ARCAREAFACT

チタン：小林裕介
オリオン：八代拓
セレン：筆村栄心
アルゴン：沢城千春

Yokazenohorizon

リカオ：古川慎

ほか

(c)2012,2020 SANRIO CO.,LTD.　SHOWBYROCK!!製作委員会M