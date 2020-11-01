ハローキティがピクセルスタイルのフィギュアになった！

アーティストのAdam Lister（アダム・リスター）が、サンリオの人気キャラクター・ハローキティをアレンジ。それがメディコム・トイのソフビフィギュアVCD（ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ）になって発売される。



アダム・リスターの作風はピクセルスタイルと呼ばれている。コンピューターのドット絵のように、四角を並べてモチーフを表現する。



(C) 1976, 2020 SANRIO CO., LTD.APPROVAL No.L613013



VCD Adam Lister HELLO KITTY／発売元：SPECIAL PRODUCT DESIGN、販売元：メディコム・トイ／1万7000円＋税／2020年11月発売予定／Adam Listerが表現したハローキティを立体化したソフビフィギュア。全高約18センチ。

オンラインショッピングサイト「hopely」（https://hopely.jp） 、他一部店舗にて発売。



メディコム・トイではVCDに加え、各種スタチューや雑貨アイテムを展開している。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。





(C) Disney



VCD BAPE(R) MICKEY MOUSE COLOR Ver.／販売元：NOWHERE Co.,Ltd.、発売元：メディコム・トイ／1万円＋税／2020年11月発売予定／ミッキーマウスとファッションブランドA BATHING APE(R)のソフビフィギュア。ズボンと靴がA BATHING APE(R)のカモフラージュ柄になっている。全高約17.5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041





(C) Disney / Amblin



VCD ROGER RABBIT／販売元：FACETASM、発売元：メディコム・トイ／1万円＋税／2020年11月発売予定／アニメと実写の融合映画『ロジャー・ラビット』の主人公を立体化したソフビフィギュア。全高約21.5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、FACETASM正規取扱い店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、FACETASM コンタクトページより store.facetasm.jp/contact/





Madballs TM and related trademarks:TM & (C) 2020 Those Characters From Cleveland, LLC.

Used under license by MEDICOM TOY.



VCD SKULL FACE TM（左）、HORN HEAD TM（中）、OCULUS ORBUS TM（右）／メディコム・トイ／各1万5000円＋税／2020年11月発送予定／アメリカのホラー系玩具Madballs TM（日本名ホラーボール）を再現したソフビフィギュア。スカルフェイス、ホーンヘッド、オキュラスオーバスの全3種。各全高約25センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2020年10月24日（土）00:00から11月10日（火）23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





Illustrations Dick Bruna

(C) copyright Mercis bv, 1953-2020

www.miffy.com



ブルーナボンボン ミニ オレンジ、ネイビー／アイデス／各4000円＋税／2020年11月発売予定／ミッフィーの作者ディック・ブルーナのデザインしたウサギを立体化した、柔らかいさわり心地のベビートイ。本体を振ると優しい鈴の音色がする。ほんのりベビーパウダーの香り付き。

ビームスの直営通販サイト、ならびにビームス各店舗にて発売。

（問）ビームス公式サイト http://www.beams.co.jp/





(C) ASAMI MATSUMURA

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MLE ASAMI MATSUMURA シリーズ／2020年10月20日（火）～11月2日（月）に西武渋谷店にて開催される「Halloween Art Jam」にて発売予定の、ASAMI MATSUMURA（まつむら あさみ）によるMLE（メディコム・トイ ライフ エンターテインメント）の雑貨アイテム。



S/S T Shirts AXE／メディコム・トイ／各4800円＋税／2020年10月発売予定／ASAMI MATSUMURAのオリジナルキャラ・マリアをデザインしたTシャツ。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

ASAMI MATSUMURA L/S T Shirts Jack In The Box／メディコム・トイ／各5800円＋税／2020年10月発売予定／マリアを初めとしたキャラがジャック・イン・ザ・ボックス（びっくり箱）に入ったデザイン。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

ACRYLIC KEY CHAIN MARIA／メディコム・トイ／1500円＋税／2020年10月発売予定／マリアのアクリルキーチェーン。W8×H8.5センチ

TOTE BAG MARIA／メディコム・トイ／6500円＋税／2020年10月発売予定／マリアのトートバッグ。W38×H40センチ。

HAND TOWEL MARIA／メディコム・トイ／1500円＋税／2020年10月発売予定／マリアのハンドタオル。20×20センチ。

MUG Jack In The Box／メディコム・トイ／1800円＋税／2020年10月発売予定／マグカップ。W15×H12×D4センチ。





(C) lipu (C) ASAMI MATSUMURA

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MLE tricot × ASAMI MATSUMURA シリーズ／ロックバンドtricot（トリコ）とASAMI MATSUMURAのコラボアイテム。「Halloween Art Jam」にて発売予定。



S/S T Shirts SQUARE／メディコム・トイ／各5000円＋税／2020年10月発売予定／ASAMI MATSUMURAが描いたtricot のメンバーを四角形の背景でデザインしたＴシャツ。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

HOODIE TRIANGLE／メディコム・トイ／9000円＋税／2020年10月発売予定／tricot のメンバーを三角形の背景でデザインしたフーディー（いわゆるフード付きパーカー）。サイズS、M、L、XL。

TOTE BAG 悪戯／メディコム・トイ／各4500円＋税／2020年10月発売予定／tricotの新譜「悪戯」のジャケットイラストを配したトートバッグ。カラー白、黒。W49×H35センチ。

SACOCHE／メディコム・トイ／3800円＋税／2020年10月発売予定／メンバーのイラストを配したサコッシュ。W32×H25センチ。

ACRYLIC KEY CHAIN IKKYU／メディコム・トイ／1600円＋税／2020年10月発売予定／ボーカル＆ギターの中嶋イッキュウをモデルにしたイラストを使ったアクリルキーチェーン。W8.9×H7.1センチ。

FLAT POUCH／メディコム・トイ／3500円＋税／2020年10月発売予定／メンバーのイラストを配したフラットポーチ。20×12センチ。

RECORD BADGE／メディコム・トイ／450円＋税／2020年10月発売予定／レコード型バッジ。直径4センチ。

NOTE BOOK／メディコム・トイ／2700円＋税／2020年10月発売予定／ノート。W14.5×H21.5センチ。

MUG／メディコム・トイ／2000円＋税／2020年10月発売予定／マグカップ。W9.2×H10.5センチ。





(C) lipu (C) ASAMI MATSUMURA

Licensed by Avex Music Publishing Inc.



悪戯/悪戯（Instrumental)／メディコム・トイ／2000円＋税／2020年10月発売予定／アナログレコード。tricot初の7インチシングル。「Halloween Art Jam」にて発売予定。



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BE@RBRICK TM & (C) 2001-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



1460 BE@RBRICK 8 EYE BOOT／メディコム・トイ／2万8000円＋税／2020年10月発売予定／シューズブランドDr. Martens（ドクターマーチン）とメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK（ベアブリック）のコラボアイテム。生地にベアブリックがモールドされている。

1/6計画、MEDICOM TOY PLUS、2G TOKYO及びメディコム・トイ オンラインストア各店、ドクターマーチン青山店、ウィズ原宿店、原宿店（明治通り沿い）、公式オンラインショップ（https://jp.drmartens.com）にて発売予定。





BlutoothおよびBlutoothロゴは米国Blutooth SIG Inc.の商標です。



GILAPPLE SPEAKER／メディコム・トイ／6万8000円＋税／2020年11月発売予定／アパレルブランドUNDERCOVER（アンダーカバー）のアイコンGILAPPLE（ギラップル）型の2.2チャンネルスピーカー。L・R2個セット。Blutoothにてペアリング接続。各全高約14センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232





SKULL & HAND LAMP GOLD／メディコム・トイ／2万5000円＋税／2020年11月発売予定／UNDERCOVERとファッションブランドP.A.M.（パム）のコラボアイテム。目がLEDで発光する。全高約22センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、及び公式オンラインストアにて発売。

（問）メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232





(C) Keith Haring Foundation Licensed by Artestar, New York



Radiant Baby STATUE WHITE Ver.／メディコム・トイ／3万8000円＋税／2020年11月発売予定／アーティストのキース・ヘリングの作品「Radiant Baby（レイディアント・ベイビー）」を立体化したスタチューのホワイトバージョン。全高約40センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYOで数量限定発売予定。





(C) MMXX Full Colour Black Ltd.

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

Sync. TM & (C) 2013-2020 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



BRANDALISM x BAPE(R) FLOWER BOMBER／販売元：NOWHERE Co.,Ltd.、発売元：メディコム・トイ／7万5000円＋税／2020年11月発売予定／BANKSY（バンクシー）のグラフィティにインスパイアされたスタチューに、ファッションブランドA BATHING APE(R)のABC CAMOバージョンが登場。全高約36センチ。

2G TOKYO、MEDICOM TOY PLUS、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。



1ページ目で紹介したMadballs TM（日本名ホラーボール）はモンスターの頭の形をしたボール型玩具。つまり基本は頭だけなのだが、ボディがあって頭が発射できるフィギュアも発売された。

今回のVCDはそのタイプがモデルになっており、首から下も全身フィギュア版を元にしたデザインになっている。



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※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。