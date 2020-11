ハローキティがピクセルスタイルのフィギュアになった！

アーティストのAdam Lister(アダム・リスター)が、サンリオの人気キャラクター・ハローキティをアレンジ。それがメディコム・トイのソフビフィギュアVCD(ヴァイナル・コレクティブル・ドールズ)になって発売される。



アダム・リスターの作風はピクセルスタイルと呼ばれている。コンピューターのドット絵のように、四角を並べてモチーフを表現する。



VCD Adam Lister HELLO KITTY/発売元:SPECIAL PRODUCT DESIGN、販売元:メディコム・トイ/1万7000円+税/2020年11月発売予定/Adam Listerが表現したハローキティを立体化したソフビフィギュア。全高約18センチ。

オンラインショッピングサイト「hopely」(https://hopely.jp) 、他一部店舗にて発売。



メディコム・トイではVCDに加え、各種スタチューや雑貨アイテムを展開している。ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。





VCD BAPE(R) MICKEY MOUSE COLOR Ver./販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/1万円+税/2020年11月発売予定/ミッキーマウスとファッションブランドA BATHING APE(R)のソフビフィギュア。ズボンと靴がA BATHING APE(R)のカモフラージュ柄になっている。全高約17.5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷 03-6415-6041





VCD ROGER RABBIT/販売元:FACETASM、発売元:メディコム・トイ/1万円+税/2020年11月発売予定/アニメと実写の融合映画『ロジャー・ラビット』の主人公を立体化したソフビフィギュア。全高約21.5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、FACETASM正規取扱い店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、FACETASM コンタクトページより store.facetasm.jp/contact/





VCD SKULL FACE TM(左)、HORN HEAD TM(中)、OCULUS ORBUS TM(右)/メディコム・トイ/各1万5000円+税/2020年11月発送予定/アメリカのホラー系玩具Madballs TM(日本名ホラーボール)を再現したソフビフィギュア。スカルフェイス、ホーンヘッド、オキュラスオーバスの全3種。各全高約25センチ。

メディコム・トイ オフィシャルブログにて2020年10月24日(土)00:00から11月10日(火)23:59まで抽選申込を受け付け、抽選販売。詳細はwww.medicomtoy.co.jp/にて。





ブルーナボンボン ミニ オレンジ、ネイビー/アイデス/各4000円+税/2020年11月発売予定/ミッフィーの作者ディック・ブルーナのデザインしたウサギを立体化した、柔らかいさわり心地のベビートイ。本体を振ると優しい鈴の音色がする。ほんのりベビーパウダーの香り付き。

ビームスの直営通販サイト、ならびにビームス各店舗にて発売。

(問)ビームス公式サイト http://www.beams.co.jp/





MLE ASAMI MATSUMURA シリーズ/2020年10月20日(火)~11月2日(月)に西武渋谷店にて開催される「Halloween Art Jam」にて発売予定の、ASAMI MATSUMURA(まつむら あさみ)によるMLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)の雑貨アイテム。



S/S T Shirts AXE/メディコム・トイ/各4800円+税/2020年10月発売予定/ASAMI MATSUMURAのオリジナルキャラ・マリアをデザインしたTシャツ。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

ASAMI MATSUMURA L/S T Shirts Jack In The Box/メディコム・トイ/各5800円+税/2020年10月発売予定/マリアを初めとしたキャラがジャック・イン・ザ・ボックス(びっくり箱)に入ったデザイン。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

ACRYLIC KEY CHAIN MARIA/メディコム・トイ/1500円+税/2020年10月発売予定/マリアのアクリルキーチェーン。W8×H8.5センチ

TOTE BAG MARIA/メディコム・トイ/6500円+税/2020年10月発売予定/マリアのトートバッグ。W38×H40センチ。

HAND TOWEL MARIA/メディコム・トイ/1500円+税/2020年10月発売予定/マリアのハンドタオル。20×20センチ。

MUG Jack In The Box/メディコム・トイ/1800円+税/2020年10月発売予定/マグカップ。W15×H12×D4センチ。





MLE tricot × ASAMI MATSUMURA シリーズ/ロックバンドtricot(トリコ)とASAMI MATSUMURAのコラボアイテム。「Halloween Art Jam」にて発売予定。



S/S T Shirts SQUARE/メディコム・トイ/各5000円+税/2020年10月発売予定/ASAMI MATSUMURAが描いたtricot のメンバーを四角形の背景でデザインしたTシャツ。カラー白、黒。サイズS、M、L、XL。

HOODIE TRIANGLE/メディコム・トイ/9000円+税/2020年10月発売予定/tricot のメンバーを三角形の背景でデザインしたフーディー(いわゆるフード付きパーカー)。サイズS、M、L、XL。

TOTE BAG 悪戯/メディコム・トイ/各4500円+税/2020年10月発売予定/tricotの新譜「悪戯」のジャケットイラストを配したトートバッグ。カラー白、黒。W49×H35センチ。

SACOCHE/メディコム・トイ/3800円+税/2020年10月発売予定/メンバーのイラストを配したサコッシュ。W32×H25センチ。

ACRYLIC KEY CHAIN IKKYU/メディコム・トイ/1600円+税/2020年10月発売予定/ボーカル&ギターの中嶋イッキュウをモデルにしたイラストを使ったアクリルキーチェーン。W8.9×H7.1センチ。

FLAT POUCH/メディコム・トイ/3500円+税/2020年10月発売予定/メンバーのイラストを配したフラットポーチ。20×12センチ。

RECORD BADGE/メディコム・トイ/450円+税/2020年10月発売予定/レコード型バッジ。直径4センチ。

NOTE BOOK/メディコム・トイ/2700円+税/2020年10月発売予定/ノート。W14.5×H21.5センチ。

MUG/メディコム・トイ/2000円+税/2020年10月発売予定/マグカップ。W9.2×H10.5センチ。





悪戯/悪戯(Instrumental)/メディコム・トイ/2000円+税/2020年10月発売予定/アナログレコード。tricot初の7インチシングル。「Halloween Art Jam」にて発売予定。



1460 BE@RBRICK 8 EYE BOOT/メディコム・トイ/2万8000円+税/2020年10月発売予定/シューズブランドDr. Martens(ドクターマーチン)とメディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)のコラボアイテム。生地にベアブリックがモールドされている。

1/6計画、MEDICOM TOY PLUS、2G TOKYO及びメディコム・トイ オンラインストア各店、ドクターマーチン青山店、ウィズ原宿店、原宿店(明治通り沿い)、公式オンラインショップ(https://jp.drmartens.com)にて発売予定。





GILAPPLE SPEAKER/メディコム・トイ/6万8000円+税/2020年11月発売予定/アパレルブランドUNDERCOVER(アンダーカバー)のアイコンGILAPPLE(ギラップル)型の2.2チャンネルスピーカー。L・R2個セット。Blutoothにてペアリング接続。各全高約14センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232





SKULL & HAND LAMP GOLD/メディコム・トイ/2万5000円+税/2020年11月発売予定/UNDERCOVERとファッションブランドP.A.M.(パム)のコラボアイテム。目がLEDで発光する。全高約22センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、UNDERCOVER取り扱い店舗(一部店舗除く)、及び公式オンラインストアにて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、UNDERCOVER 03-3407-1232





Radiant Baby STATUE WHITE Ver./メディコム・トイ/3万8000円+税/2020年11月発売予定/アーティストのキース・ヘリングの作品「Radiant Baby(レイディアント・ベイビー)」を立体化したスタチューのホワイトバージョン。全高約40センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYOで数量限定発売予定。





BRANDALISM x BAPE(R) FLOWER BOMBER/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/7万5000円+税/2020年11月発売予定/BANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたスタチューに、ファッションブランドA BATHING APE(R)のABC CAMOバージョンが登場。全高約36センチ。

2G TOKYO、MEDICOM TOY PLUS、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、なくなり次第終了。



1ページ目で紹介したMadballs TM(日本名ホラーボール)はモンスターの頭の形をしたボール型玩具。つまり基本は頭だけなのだが、ボディがあって頭が発射できるフィギュアも発売された。

今回のVCDはそのタイプがモデルになっており、首から下も全身フィギュア版を元にしたデザインになっている。



