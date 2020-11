GENERATIONS from EXILE TRIBEのオンラインライブ「LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN" STRANGE HALLOWEEN NIGHT」が、昨日10月31日にABEMA PPV ONLINE LIVEで配信された。

「LIVE×ONLINE」はABEMA PPV ONLINE LIVEを通じてLDHが開催してきたオンラインライブシリーズ。「LIVE×ONLINE INFINITY」と銘打たれた今回は10月30日にTHE RAMPAGE from EXILE TRIBE、FANTASTICS from EXILE TRIBE、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBEによるライブ「Trick or Treat!! R.F.B.Halloween Party!!」が行われ、31日はGENERATIONSにとって3回目の「LIVE×ONLINE」出演となった。またこの日のライブは東京・有明アリーナより、同会場のこけら落とし公演として届けられた。

オープニングでは寂れた遊園地に忍び込んだ少女を追いかける映像と、PSYCHIC FEVERやサポートダンサーたちが扮した幽霊が会場内をさまよう様子が交錯する。その後ステージにカメラが移ると、そこには仮面を付け黒とオレンジの衣装に身を包んだGENERATIONSの姿が。7人は順番に仮面を外し、カメラに向けて不敵な笑みを浮かべた。

彼らは遊園地の風景をバックに最初の曲「PIERROT」を披露すると、続く「Sing it Loud」では床面の映像や場内を飛び交うレーザー光線とシンクロしたパフォーマンスで視聴者を楽しませる。「Y.M.C.A.」ではステージ後方に抽選で選ばれた全国のファンの姿が映り、会場との一体感を演出した。会場内の各所に散ったパフォーマーそれぞれをフィーチャーしたのは「EXPerience Greatness」。メンバーはのびのびとしたダンスとさわやかな笑顔で、歌詞の世界を彩った。

「Gimme!」「LOADSTAR」は2016年のツアー「SPEEDSTER」、「Make You Mine」は2017年のツアー「MAD CYCLONE」を彷彿とさせる演出で披露され、ファンを大喜びさせる。「My Only Love」は片寄涼太と数原龍友が柔らかくも力強い歌声を響かせ、パフォーマー5人は情熱的なダンスを披露。「何もかもがせつない」ではパフォーマーが大きな鏡に向かって踊る姿を捉えるという、配信ライブならではの演出で楽しませた。

続いて始まったカウントダウンのあとにはサプライズゲストのPKCZが登場。DJ MAKIDAI、DJ DARUMA、VERBAL(m-flo)の3人に、今から5年前の10月31日のPKCZのハロウィンイベントでDJデビューを果たした白濱亜嵐もDJ ALANとして加わり、DJブースに向かった。GENERATIONSも登場して「PLAY THAT」「心声」といったナンバーで盛り上がったあとはVERBALと関口メンディーがHONEST BOYZとして「TOKYO DIP」「要!」を熱唱。佐野玲於もリラックスした表情で踊っていた。「A New Chronicle」では中務裕太、「MAD CYCLONE」では小森隼がパワフルなアクロバットを披露。PKCZとのコラボが終わると、冒頭にも登場した少女が暗い建物の中を探訪する映像が流れる。少女が「ALAN JOINS PKCZ」と書かれた新聞を拾い上げると「新生PKCZ 白濱亜嵐 電撃加入!!」というテロップが現れ、コメント欄には多数の驚きの声があふれた。

画面が切り替わり、スツールに1人きりで腰を下ろした数原が映し出されると「NEXT」が始まった。数原はギター1本のアコースティックアレンジに乗せて、思いを届けるように切なげな声を響かせる。その後は黒いスーツに身を包んだ片寄がG.I. Orange「PSYCHIC MAGIC」のカバーを華麗なダンスと共に披露。2人のボーカルそれぞれがまったく異なる世界観を展開した。

パフォーマー5人がソロパフォーマンスで個性をアピールしたあとは、「Love You More」へ。この曲は2018年開催のドームツアー「UNITED JOURNEY」での演出を再現し、メンバーそれぞれが女性ダンサーとペアを組んでのパフォーマンスを繰り広げた。さらに「One in a Million -奇跡の夜に-」は1台のカメラのみの映像を通じてミュージックビデオの世界を完全再現。MVと同じく女優の見上愛も出演し、ファンを驚かせた。

「ヒラヒラ」はステージ前に炎が上がる中でアグレッシブに披露され、「I Believe In Miracles」では小森と関口がジャック・オ・ランタンの、中務がカメラ男のかぶりものをしてハロウィン感を盛り上げる。本編ラストは「Evergreen」で締めくくられた。エンディングの映像では少女が見ていた光景が夢だったことが示唆されるが、白濱のPKCZ加入を知らせる新聞は少女の部屋の机の上に残されていた。

アンコールでは白いシャツに身を包んだ7人が「You & I」を披露。MCではメンバー全員が全国のファンへの思いを明かした。白濱は「試行錯誤しながらここまで作り上げて、画面を通してですが皆さんとつながることができてうれしいです。希望を持って皆さんとエンタテインメントを楽しめたらと思います」と語る。佐野が「今日はスーパームーンということで……」と話し始めると隣の関口が自身の頭を指差すが、佐野は「クッソつまんねえ!(笑)」と一蹴。苦笑いしながら「前回と打って変わって、ハロウィンの夜にエキサイティングな内容でお届けしました。今年は正念場ですが“Stay Positive”ということで、これからも応援よろしくお願いします」とファンに呼びかけた。そして「亜嵐くんがPKCZに入ったんですか?」と白濱に改めて確認。白濱は「はい、加入させていただきました!」と正式に発表し、5年前の10月31日を振り返って「ちょっと不思議な縁を感じますね」としみじみと語った。

小森は「今回のライブはトピックスが多いので『私はあそこが好きだった』とか、友達と共有してもらえる夜になればと。明日からは11月に入って、あっという間に2020年が終わってしまいますが、悔いなくまだまだがんばっていきたい」と残り少ない2020年への思いを話す。関口は「毎年あまりハロウィンはやらないんですが、今年はメンバーみんなとファンの皆さんとハロウィンができてうれしいです。今配信ライブができているのもありがたいけど、皆さんの前でパフォーマンスできる日も楽しみにしています」、中務も「オンラインという形ですけど、一緒にハロウィンを過ごせたのはうれしいです。また直接皆さんにお会いできる日を信じて、エンタテインメントを突き詰めてがんばっていきます」と、ファンとの再会に思いを馳せた。

片寄は3回目の「LIVE×ONLINE」について「やればやるほどハードルは上がっていくけど、それを超えるのはやりがいもあります。期待に応えられるように、今はもう少し『Loading...』したいと思います」と11月18日にリリースするニューシングルのタイトルに引っかけて今後への意気込みを明かす。数原は「ええ感じに『Loading...』入れてきたな(笑)」と片寄のコメント力に感心しつつ「『LIVE×ONLINE』じゃないとやらなかったかもしれない曲に成長した自分たちを乗せられて、懐かしい気持ちもありつつ『大人っぽくなってきたな』と思いました。この期間にめちゃくちゃ成長できました」と、ツアーが中止となった中でもグループの成長を実感したことを語った。

ラストナンバーはニューシングル「Loading...」の収録曲で、この日がライブ初披露となったバラードナンバー「Star Traveling」。7人は星空をバックに、ファンへの思いを届けるように丁寧なパフォーマンスを繰り広げた。

このライブの模様は11月3日(火・祝)23:59までABEMA PPV ONLINE LIVEで配信中。なお11月10日(火)には三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのオンラインライブ「三代目JSB 10周年記念 LIVE×ONLINE “JSB HISTORY”」が行われる。

LIVE×ONLINE INFINITY "HALLOWEEN" STRANGE HALLOWEEN NIGHT 2020年10月31日 セットリスト

01. PIERROT

02. Sing it Loud

03. BIG CITY RODEO

04. Y.M.C.A.

05. EXPerience Greatness

06. Gimme!

07. LOADSTAR

08. Make You Mine

09. Brand New Story

10. My Only Love

11. 何もかもがせつない

12. PKCZ Corner(PLAY THAT / 心声 / Organ Donor ~OFF DA HOOK~ / ROAM AROUND

TOKYO DIP / 要! / A New Chronicle / MAD CYCLONE / UNITED JOURNEY / AGEHA)

13. NEXT(数原龍友)

14. PSYCHIC MAGIC(片寄涼太)

15. DANCE TRACK

16. Love You More

17. One in a Million -奇跡の夜に-

18. ヒラヒラ

19. I Believe In Miracles

20. DREAMERS

21. Evergreen

<アンコール>

22. You & I

23. Star Traveling