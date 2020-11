7ORDERが1月に初のライブツアー「7ORDER LIVE TOUR 2021 “WE ARE ONE”」を東京・日本武道館と大阪・オリックス劇場で開催する。

7ORDERは13日と14日に日本武道館で、30日と31日にオリックス劇場で各日2公演ずつ計8公演を実施する。7ORDERのオフィシャルファンクラブでは11月23日にチケットの先行予約の受付がスタート。その後12月19日より一般販売が行われる。

また1stアルバム「ONE」の発売日が1月13日に決定した。セルフプロデュースで制作された1stアルバムにはこれまでリリースしてきた楽曲「Sabaoflower」「GIRL」に加え、「LIFE」「Make it true」「What you got」「Love shower」「Monday morning」など全15曲を収録。DVD付きの初回限定盤とファンクラブ限定盤、CDのみの通常盤の3形態が用意される。DVDには「Sabaoflower」「GIRL」「LIFE」「BOW!!」のミュージックビデオのほか、「ONE」のジャケットメイキングとインタビュー映像が収められる。ファンクラブ限定盤はボックス仕様で、DVDに加えてロングスリーブTシャツとステッカーが付属する。

さらに同日13日にライブBlu-ray / DVD「UNORDER」がリリースされる。本作には7月に行われた“デジタルショー”「7ORDER DIGITAL SHOW『UNORDER』」の模様が収められる。Blu-rayとDVDのどちらにも特典として特製チャームが付属する。

アルバムと映像作品はメジャーレーベルである日本コロムビアからのリリースとなる。YouTubeではアルバムとツアーの告知映像が公開されている。

7ORDER コメント

自分たちの音楽をさらに沢山の人に届ける為

7ORDERとして、また新しいチャレンジです。



そして、7ORDERとしての初LIVEを歴史と伝統のある日本武道館でやらせていただきます。



僕たちの挑戦で皆さんと想いを一つに出来ます様に。



make happy order by 7ORDER

7ORDER LIVE TOUR 2021“WE ARE ONE”

2021年1月13日(水)東京都 日本武道館

[1st]OPEN 13:00 / START 14:00

[2nd]OPEN 17:30 / START 18:30



2021年1月14日(木)東京都 日本武道館

[1st]OPEN 13:00 / START 14:00

[2nd]OPEN 17:30 / START 18:30



2021年1月30日(土)大阪府 オリックス劇場

[1st]OPEN 13:30 / START 14:30

[2nd]OPEN 18:00 / START 19:00



2021年1月31日(日)大阪府 オリックス劇場

[1st]OPEN 12:30 / START 13:30

[2nd]OPEN 17:00 / START 18:00

7ORDER「ONE」収録内容

CD

01. INTRO -ONE-

02. LIFE

03. Perfect

04. Sabaoflower

05. BOW!!

06. タイムトラベラー

07. Rest of my life

08. &Y

09. Make it true

10. Break it

11. Love shower

12. What you got

13. 27

14. GIRL

15. Monday morning

DVD(初回限定盤 / ファンクラブ限定盤)

・「Sabaoflower」MUSIC VIDEO

・「GIRL」MUSIC VIDEO

・「LIFE」MUSIC VIDEO

・「BOW!!」MUSIC VIDEO

・「ONE」ジャケット・メイキング+オリジナル・インタビュー

7ORDER「UNORDER」収録内容

01. Opening

02. Intro -UNORDER-

03. Make it true

04. Perfect

05. Sabaoflower

06. BOW!!

07. タイムトラベラー

08. Monday morning

09. Rest of my life

10. Love shower

11. Break the system

12. What you got

13. LIFE

14. Break it

15. 27

16. GIRL



特典映像

・気配斬り最強王決定戦

・UNORDER MAKING



※「Sabaoflower」の2つ目の「a」はティルデ付きが正式表記。