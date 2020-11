『リラックマストア＆すみっコぐらしshop 心斎橋パルコ店』が11/20にオープン！

キデイランドは、サンエックスの協力により『リラックマストア&すみっコぐらしshop 心斎橋パルコ店』を2020年11月20日(金)、心斎橋パルコ6階にオープンすることを発表した。



「リラックマストア」は、『Happy life with Rilakkuma(幸せな生活はリラックマと共に)』をコンセプトにしたリラックマの専門ショップで、リラックマを通じて沢山の ”Happy” を提案。併設する「すみっコぐらしshop」は、『Everyday with Sumikko』をコンセプトとしたすみっコぐらしの専門shopで、ちょっぴりネガティブだけれど個性的な「すみっコ」たちに囲まれた、大人から子供まで癒される空間となっている。



ショップコンセプトは「パステルネオン meets おおさか」で、心斎橋パルコのターゲットを意識したパステルカラー調でPOPな店舗になっている。

リラックマ&すみっコぐらし達のお洒落なネオン風のグラフィックもポイントだ。



また、大阪にちなんで、ヒョウ柄&タコの衣装のリラックマ&すみっコぐらし達がお出迎え!

来店記念の撮影SPOTもネオン風と、今までにない店舗になっている。

この機会に、足を運んでみてはいかがだろうか。



(C)2020 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.