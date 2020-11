アクションアドベンチャーゲーム『Detroit: Become Human』より、「コナー」が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2021年2月に発売される。価格は4,545円(税抜)。

「ねんどろいど コナー」は、最新式試作アンドロイド「コナー」をねんどろいどとして立体化したフィギュア。交換用表情パーツは「通常顔」と「ウィンク顔」が用意されている。

また、オプションパーツとして「拳銃」と「魚」、「選択肢フィルム」が付属。「選択肢フィルム」は指定のものに加え、文章を空白にしたものも用意されているため、好みのポーズと選択肢で劇中のシーンを再現可能とのこと。さらに表情パーツには、青、黄、赤と付け替えできるこめかみのLEDリングが取り付けられている。

Under license from Quantic Dream. All rights reserved. DETROIT: BECOME HUMAN: (C)2018 Sony Interactive Entertainment Europe ltd. Developed by Quantic Dream. “Detroit Become Human” is a trademark of Sony Interactive Entertainment Europe.