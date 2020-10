31日、明治安田生命J1リーグの第25節の残る7試合が行われた。

首位を走る川崎フロンターレと4位のFC東京の“多摩川クラシコ”は、川崎FがMF家長昭博のPKで先制し1ー0でハームタイムへ。迎えた後半、システムを変えたFC東京がFWディエゴ・オリヴェイラのゴールで試合を振り出しに戻すも、この日40歳の誕生日を迎えた川崎FのMF中村憲剛が決勝点を記録。勝利した川崎Fは、J1での連勝記録を12にまで伸ばしている。

5位名古屋グランパスと6位鹿島アントラーズが激突した一戦は、開始7分に名古屋のFW金崎夢生がPKで先制点を記録。0ー1で試合を折り返すと、後半は鹿島のMFファン・アラーノが立て続けにカードを提示され退場処分に。数的優位に立った名古屋は、試合終了間際にFWマテウスの得点でリードを2点に広げ、0ー2で勝利を収めた。なおこの結果、名古屋は3位にまで順位を上げている。

湘南ベルマーレと横浜FCの“神奈川ダービー”となった一戦は、前半を互いにスコアレスで折り返すも、79分に湘南のFW指宿洋史がゴールネットを揺らしこれが決勝点。ホームの湘南が1ー0で勝利を収めている。

第25節の試合結果と順位表、また第26節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

神戸 0ー1 C大阪 ※9月16日に実施済み

横浜FM 1ー1 鳥栖 ※9月30日に実施済み

仙台 0ー0 広島

大分 0ー0 浦和

湘南 1ー0 横浜FC

柏 0ー0 清水

鹿島 0ー2 名古屋

川崎F 2ー1 FC東京

G大阪 2ー1 札幌

■順位表

1位 川崎F(勝ち点68/得失点差+50)

2位 G大阪(勝ち点51/得失点差+10)

3位 名古屋(勝ち点48/得失点差+14)

4位 C大阪(勝ち点48/得失点差+9)

5位 FC東京(勝ち点47/得失点差+3)

6位 鹿島(勝ち点45/得失点差+5)

7位 横浜FM(勝ち点44/得失点差+12)

8位 柏(勝ち点41/得失点差+11)

9位 浦和(勝ち点41/得失点差−1)

10位 広島(勝ち点38/得失点差+9)

11位 神戸(勝ち点36/得失点差−1)

12位 大分(勝ち点30/得失点差−9)

13位 札幌(勝ち点27/得失点差−16)

14位 横浜FC(勝ち点24/得失点差−19)

15位 鳥栖(勝ち点21/得失点差−10)

16位 湘南(勝ち点17/得失点差−18)

17位 清水(勝ち点14/得失点差-23)

18位 仙台(勝ち点14/得失点差−26)

■第26節の対戦カード

▼8月26日に実施済み

FC東京 1ー2 鹿島

▼11月3日(火)

13:00 仙台 vs 柏

13:00 鳥栖 vs 名古屋

14:00 川崎F vs 札幌

14:00 C大阪 vs G大阪

15:00 清水 vs 神戸

16:00 横浜FC vs 大分

17:00 広島 vs 浦和

▼11月11日(水)

19:30 湘南 vs 横浜FM