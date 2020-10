28日から31日にかけて、明治安田生命J3リーグ第24節が行われた。

未だ無敗で首位を走るブラウブリッツ秋田は、ホームにヴァンラーレ八戸を迎えての一戦。開始4分にFW中村亮太が先制に成功するも、八戸のFW黒石貴哉にゴールを許し1ー1で後半へ。それでも55分に秋田は中村がこの日2点目を決め、これが決勝点。秋田が2ー1で勝利を収め、無敗をキープしている。

2位のAC長野パルセイロは、ホームにカターレ富山を迎えた。2位から4位までが同じ勝ち点で並んでいることもあり勝ち点3が欲しい一戦となったが、68分に富山のMF椎名伸志に得点を許すとこのリードに追いつくことができず。試合は0ー1で終了し富山が勝利を収めている。

3位のロアッソ熊本は、ホームにアスルクラロ沼津を迎えての一戦。試合終盤まで膠着した展開が続くも、77分にFW谷口海斗が決勝点を挙げ1ー0で勝利。この結果、熊本は単独2位に躍り出ている。

4位のSC相模原は、アウェイでFC岐阜と対戦。34分に先制を許すも、前半終了間際にFWホムロが得点を記録し同点に。結局試合はこのまま終了するも、勝ち点1を獲得した相模原は長野を追い抜き3位に浮上した。

第24節の試合結果と順位表、そして第25節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

G大阪U23 0ー0 福島

讃岐 1ー0 藤枝

秋田 2ー1 八戸

YS横浜 2ー2 岩手

鳥取 0ー1 C大阪U23

長野 0ー1 富山

岐阜 1ー1 相模原

鹿児島 0ー1 今治

熊本 1ー0 沼津

■順位表

1位 秋田(勝ち点58/得失点差+33)

2位 熊本(勝ち点45/得失点差+13)

3位 相模原(勝ち点43/得失点差+4)

4位 長野(勝ち点42/得失点差+16)

5位 岐阜(勝ち点41/得失点差+9)

6位 鹿児島(勝ち点37/得失点差+5)

7位 鳥取(勝ち点37/得失点差+3)

8位 今治(勝ち点36/得失点差+4)

9位 富山(勝ち点34/得失点差+7)

10位 藤枝(勝ち点32/得失点差0)

11位 福島(勝ち点28/得失点差−7)

12位 G大阪U23(勝ち点27/得失点差−5)

13位 岩手(勝ち点27/得失点差−16)

14位 沼津(勝ち点25/得失点差−7)

15位 讃岐(勝ち点23/得失点差−8)

16位 八戸(勝ち点22/得失点差-13)

17位 YSCC横浜(勝ち点21/得失点差−20)

18位 C大阪U23(勝ち点19/得失点差-18)

■第25節の対戦カード

▼11月3日(火)

13:00 八戸 vs 熊本

13:00 秋田 vs 讃岐

13:00 相模原 vs 藤枝

13:00 沼津 vs 鳥取

13:00 今治 vs G大阪U23

14:00 岩手 vs 福島

14:00 富山 vs 鹿児島

▼11月4日(水)

19:00 YS横浜 vs 岐阜

19:00 C大阪U23 vs 長野