LiSA THE FIRST TAKEで「Catch the Moment」を選曲した理由

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。この1週間に発表された情報を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月30日(金)放送分)LiSA:さて1週間ぶりの登校ですが、今週もいろいろな情報が解禁となりました(笑)。前半に溜め込んでいたものが、後半になってどんどん出て参りました!【LiSA - Catch the Moment / THE FIRST TAKE】LiSA:なんと4曲目のTHE FIRST TAKEです! あれって2曲で1周なんですよ。だから結構みんな2曲ずつ歌ってるんですけど、今回私は2周目なんですね。2周目のトップバッターとして、前回(2週目の1曲目)は「炎」を歌わせていただきました。そしてもう1曲は何にしようかな? ってすごく考えたときに……こういう状況で今私が伝えたいことだったり、みんなの心に届くような楽曲なんだろうなと思って、「Catch the Moment」を選びました。これからどういう状況になるかわからないけど、目の前のことを大切にする以外、これを乗り越えていく方法はないんじゃないかなと思いました。なので「瞬間を掴め」という意味を込めたこの「Catch the Moment」を歌わせていただきました。Sony 1000X Series × THE FIRST TAKE LiSA × Uru編:WF-1000XM3【ソニー公式】LiSA:こちらも解禁になりましたが……SONYのワイヤレスノイズキャンセリングイヤホンのCMに出演しております! こちらは、LiSA×Uruのコラボということで、今回Uruさんと一緒に歌わせていただきました。新曲ですよ〜!CMで見かけたよ、って方もいてくれるのかなと思うんですけど、冬の歌! これからの季節に、ぴったりの楽曲となっております。雪が降ったら超最高の曲なので、遠くにいる大切な人を思い出しながら聴いてほしいなと思います。私もみんなと会えない時間が続いてるので、すごく意味の深い曲になったなって思います。またみんなと会える日、楽しみにしています!LiSA:私は加藤ミリヤ先生の「WHY」を歌わせていただきました。愛してもらえない、一番にしてもらえない気持ちを歌っている、ちょっと重たい女性の楽曲なんですけど……大人になった私が、サウンドにも心にも重たさをもっと重ねて歌わせていただいております(笑)。またミリヤ先生とは全然違う楽曲になっているので、楽しんでほしいなと思います!