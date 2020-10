『AGFあおぞらマルシェ』を11月7日（土）・8日（日）に開催

『AGFあおぞらマルシェ』では、池袋サンシャインシティを会場として人気タイトルのブースが物販や展示を行う『出展会場 in 池袋サンシャインシティ』(【入場無料・完全抽選制】のイベント、事前抽選は終了)の開催や、メイン会場付近の屋外施設にてAGFあおぞらマルシェ先行・限定グッズ、イベント限定グッズの販売を行う『あおぞら物販 in 池袋ホワイトハウスビル』を11月7日(土)、8日(日)に開催する。



あおぞら物販には「arithmetic」「音戯の譜 ~CHRONICLE~」「株式会社コアデ」「ツクルノモリ株式会社」「123@ストア by 一二三書房」が出展し、「アニメイト商品券」や「メイクカバー うるおいミスト」等が当たる「あおぞら物販 抽選会」も開催する。あおぞら物販はアニメイト通販でも同日より販売をスタートする。



他にも同時開催イベントとして、YouTubeアニメイトタイムズチャンネルにて生配信を実施。ドランクドラゴンの塚地武雅と22/7の天城サリーがMCをつとめる『アニバコ』では、話題のタイトルからキャストが出演するステージイベントの配信を行う。また、声優の蒼井翔太、アニ☆メイトくんがMCを、声優の中田祐矢が番組アシスタントをつとめるアニメイトの情報番組『アニ☆館』では番組の6周年を記念したライブ配信が行われる。



さらに中池袋公園では「VRカレシ」のイルミネーションやVR体験会、アニメイト池袋本店での『デジモンアドベンチャー:』オンリーショップ&アニメイトカフェキッチンカー、コスプレイベント「acosta! ~AGFあおぞらマルシェスペシャル~」など多数のイベントを同時に開催する。



>>>限定グッズやイベント出演者を見る