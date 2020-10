加藤ミリヤが11月25日にリリースする初のカバーアルバム「COVERS -WOMAN & MAN-」の収録内容が発表された。

「COVERS -WOMAN & MAN-」は新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の発令中、毎日Instagramに弾き語りのカバー動画を投稿していたミリヤが、ファンからの要望に応える形でリリースする作品。CD2枚組仕様で、DISC 1には椎名林檎「本能」、宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」、安室奈美恵「Don't wanna cry」、中島美嘉「STARS」、倖田來未「TAKE BACK」、Cocco「強く儚い者たち」といったミリヤがリスペクトする歌姫たちの楽曲や、親友の青山テルマが青山テルマ feat. SoulJa名義で発表したナンバー「そばにいるね」のカバーが収録される。

一方、DISC2ではミリヤが注目している若手アーティストや思春期に影響を受けたアーティストの楽曲、世代を越えた名曲がセレクトされた。King Gnu「Teenager Forever」、藤井風「優しさ」、RADWIMPS 「me me she」、銀杏BOYZ「BABY BABY」、Dragon Ash「百合の咲く場所で」、フィッシュマンズ「いかれたBaby」、尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」、そしてミリヤの“戦友”でもある清水翔太のラブソング「花束のかわりにメロディーを」のカバーが収められる。

またアルバムにはカバー曲のアレンジャーやプロデューサーとして豪華な面々が集結。銀杏BOYZ「BABY BABY」には長岡亮介(ペトロールズ)、King Gnu「Teenager Forever」には常田大希の実兄で、millennium paradeにも参加する常田俊太郎、清水翔太「花束のかわりにメロディーを」にはピアニストの清塚信也、尾崎豊「OH MY LITTLE GIRL」にはChaki Zulu、椎名林檎「本能」にはALI、宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」にはSUNNY BOY、Cocco「強く儚い者たち」にはトオミヨウが参加している。

アルバムは通常盤とDVD付きの初回限定盤の2形態でリリースされる。DVDにはミリヤの初ライブの地である東京・JZ Brat Sound of Tokyoで撮影されたアコースティックライブの模様が収録される。

加藤ミリヤ「COVERS -WOMAN & MAN-」収録曲

CD

DISC 1

01. 本能 / The original song by 椎名林檎 / Produced by ALI

02. Can You Keep A Secret? / The original song by 宇多田ヒカル / Arranged by SUNNY BOY

03. Don't wanna cry / The original song by 安室奈美恵 / Arranged by 理貴

04. そばにいるね / The original song by 青山テルマ feat.SoulJa / Arranged by Carlos K.

05. STARS / The original song by 中島美嘉 / Arranged by Shingo.S

06. TAKE BACK / The original song by 倖田來未 / Arranged by Matt Cab

07. 強く儚い者たち / The original song by Cocco / Arranged by トオミヨウ

DISC 2

01. Teenager Forever / The original song by King Gnu / Produced by 常田俊太郎

02. 花束のかわりにメロディーを / The original song by 清水翔太 / Arranged by 清塚信也

03. 優しさ / The original song by 藤井風 / Arranged by Nao Tanaka

04. me me she / The original song by RADWIMPS / Arranged by トオミヨウ

05. BABY BABY / The original song by 銀杏BOYZ / Arranged by 長岡亮介

06. いかれたBaby / The original song by Fishmans / Arranged by Reggae Disco Rockers(RDR)

07. 百合の咲く場所で / The original song by Dragon Ash / Arranged by TSUTCHIE(SHAKKAZOMBIE)

08. OH MY LITTLE GIRL / The original song by 尾崎豊 / Produced by Chaki zulu(Husky Studio、YENTOWN)

初回限定盤付属DVD

・加藤ミリヤ presents Special Acoustic Session -歌の会 2020-