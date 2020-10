高橋優「SOL!」来校 「優ちゃん・さかっちゃん・こもりん」の仲に?!

高橋優さんが、10月29日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのさかた校長、こもり教頭とは初対面ということで、人見知りの3人が距離を縮めるために、それぞれを愛称で呼ぶことになりました。番組の冒頭では、いつもさかた校長が書いている黒板を、今回は高橋さんが担当。そこに書かれた言葉は、『坂田さんと 小森さんと 高橋さんの PERSONALITY』でした。さかた校長:『坂田さんと 小森さんと 高橋さんの PERSONALITY』というのは、どういうことですか?高橋:あの……“はじめまして”ですよね? SCHOOL OF LOCK! には何度も出させてもらっているんですけど、お二人と話すのは初めてだし生徒(リスナー)のみなさんと会うのもすごく久しぶりなんです。なので、改めてお互いの個人的なこととかをいろいろ知れたらな、お近づきになれたらな、って思いまして……。さかた校長:僕に関してはプライバシーが無いので(笑)、高橋優先生が聞いてくれるなら全て答えます。高橋:本当に?! “プライバシーが無い”ってことは、誰が聞いても答えるんじゃないの?(笑)。さかた校長:いえいえいえ! なんなら、“さかっちゃん”とかでもいいですし!高橋:……え? 校長でしょ?! 校長のことをちゃん付けできる人って、なかなかいないと思うんですよ。さかた校長:高橋優先生になら、ってことで。今夜は特別です!高橋:本当? 誰にでも言ってない?! 俺ヤキモチ焼きだから、来週のゲストに同じことを言っていたら、舌打ちしちゃうよ?校長・教頭:(笑)。高橋:今日は楽しみにして来たので、どうにか人見知りを解消して……お二人は人見知りじゃない?こもり教頭:人見知りです。緊張すると言葉数が増えたりします。さかた校長:僕もスーパー人見知りですよ。高橋:……ダメじゃん。3人とも人見知りってことは、それぞれが気を遣って沈黙をなくしているってことじゃん。こもり教頭:そうですよね(笑)。高橋:(リスナーからは)「あ~たどたどしいなぁ」って思われているかもよ(笑)。校長・教頭:そんなことはないです!!高橋:そう?(笑)。小森さんは緊張するってことだけど、ゲストが来たときはどうしているの?こもり教頭:ずっと緊張していますよ。今日も最後まで緊張しっぱなしですよ。高橋:えー! それだけは、絶対やめて!!校長・教頭:(笑)。高橋:『坂田さんと 小森さんと 高橋さんの PERSONALITY』ってことで、仲良くなりたいんだよ!さかた校長:じゃあ、僕のことは“さかっちゃん”でいきましょう! 高橋先生は?高橋:……優ちゃん。さかた校長:さかっちゃん、優ちゃん……教頭は?。こもり教頭:こもりん……。さかた校長:こもりん?! めちゃめちゃかわいいな(笑)。さかた校長:僕も人見知りなのですごくバリアを張って生きていますし、心を開いた途端にグっといく分、逆に傷つけたりもしてしまうんですけど……この曲を聴きながら歌詞に刺さっていたんですけど、お二人が「自由が丘(東京の街)」で盛り上がっていて、ちょっと嫉妬しちゃいました。高橋:話に入ってくればよかったじゃん。こもりんと話していたけど、さかっちゃんにも入って欲しかったよ。さかた校長:え~?! 優ちゃん……。こもり教頭:(笑)。【高橋優「自由が丘」MV】<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/