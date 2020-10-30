UVERworldが12月20日より全国3会場を巡るアリーナツアーを開催する。
このツアーは12月20日と21日に神奈川・横浜アリーナ、12月25日に東京・日本武道館、12月30日と31日に福岡・マリンメッセ福岡で、各日2公演ずつ開催。21日の横浜アリーナ公演はTAKUYA∞（Vo）の生誕祭として、25日の日本武道館公演は「UVERworld Premium Live on Xmas 2020」として行われる。
各公演ともソーシャルディスタンスを保った全席指定での開催となる。公式ファンクラブでは11月8日まで、チケットの先行予約を受付中。
UVERworld ARENA LIVE 2020
2020年12月20日（日）神奈川県 横浜アリーナ
[1回目] START 14:00
[2回目] START 19:00
2020年12月21日（月）神奈川県 横浜アリーナ
[1回目] START 14:00
[2回目] START 19:00
2020年12月25日（金）東京都 日本武道館
[1回目] START 14:00
[2回目] START 19:00
2020年12月30日（水）福岡県 マリンメッセ福岡
[1回目] START 13:00
[2回目] START 18:30
2020年12月31日（木）福岡県 マリンメッセ福岡
[1回目] START 12:00
[2回目] START 17:30