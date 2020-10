MAN WITH A MISSIONが新曲「All You Need」を11月29日にリリースする。

「All You Need」は、昨日10月29日に配信された「Telescope」に続く3カ月連続リリースの第2弾。彼らはこの曲を携えて、11月17日に愛知・Zepp Nagoyaにてワンマンライブ「MAN WITH A "Telescope" MISSION ~Full album tracks of『MAN WITH A MISSION』~」を開催する。この公演で彼らは新曲「All You Need」に加え、1stアルバム「MAN WITH A MISSION」の全収録曲を披露。ライブは愛知県、岐阜県、三重県、静岡県に在住の人のみ来場可能で、11月29日(日)には公演の模様が有料配信される。またJOYSOUNDの新サービス・みるハコでは、全国のカラオケルームでライブ映像を楽しむことができる。配信視聴チケットなどの詳細は追って発表予定。

さらに12月26日(土)よりWOWOWプライムにて、オリジナル番組「WOWGOW MV PROJECT」がスタートする。月1回の放送となるこの番組では、MAN WITH A MISSIONがクリエイターやアーティストとコラボし、ミュージックビデオを新たに制作。初回放送では、劇作家や映像作家として活躍する加藤拓也とコラボし「All You Need」のMVを制作する。

MAN WITH A "Telescope" MISSION ~Full album tracks of「MAN WITH A MISSION」~

2020年11月17日(火)愛知県 Zepp Nagoya

OPEN 18:00 / START 19:00

WOWOWプライム「WOWOW×MAN WITH A MISSION『WOWGOW MV PROJECT』#1」

2020年12月26日(土)21:30~