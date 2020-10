"SECOND LIFE"　908にインスパイアされたポルシェ911L

「私はいつもクラシックカーが大好きでした」と話すマレク・ポラック。「父はデンマークのモリス輸入業者で働いていたので、若い頃にいくつかのミニとMGを持っていました。クラシックへの愛情は1990年代半ばに始まりました。当時、私は音楽業界にいて、レストアプロジェクトとしてメルセデスベンツ190SLを購入しました」



マレクはデンマークで生まれ、生涯にわたってデンマークに住んでいるが、彼の家族のルーツはポーランドにある。そのため、彼は流暢なポーランド語を話すのだが、彼が1996年にエッセンモーターショーでポーランドのショップに買収の交渉をしたときに役立ったそうだ。



908にインスパイアされた911L



「結局、ポーランドで会社を買収し、レストアしながらドイツのディーラーにクルマを販売しました。だから私はそこで週に3、4日働き、家族の時間のためにデンマークに戻っていました。それは簡単ではありませんでしたが、私たちの仕事はドイツで高い評価を得ていました」



彼はナローの911を安値で購入したが、何年にもわたってパーツを集めることになった。レストア作業はすべてポーランドで行われ、さびのないシャシーに戻り、パネルを戻した後、元のアイボリーペイントに戻された。ノーズのイエローも印象的。これは、レーシングマシン908にインスパイアされているものだ。



「これは私のために作られたクルマです。ロードトリップできる時間がもっとあればいいのにと思います。 コペンハーゲンでは、毎週土曜日の朝、Cars&Coffeeが開かれています。晴れた日には何百台ものクルマが集まるんですよ」





”MAREK IS QUICK TO POINT OUT THAT ITS NO REPLICA…”



