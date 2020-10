Amazon、キャラクターやアートを洋服にプリント販売するサービス「Merch by Amazon」を日本で開始

Amazonは10月21日、世界で展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch by Amazon(マーチ バイ アマゾン)」を日本で開始した。「Merch by Amazon」は、ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品をアップロードし、AmazonがTシャツやパーカーなどにプリントして顧客に届けるオンデマンド・サービス。クリエイターによる先行費用や投資、在庫管理などが一切かからないのが特徴。



【参加アーティストや作品はこちら】



クリエイターがオリジナルの作品をアップロードし、Amazonに登録すると、最短で数時間以内にAmazonプライム対象商品として販売を開始できる。クリエイターの作品に注文が入ると、Amazonはその作品を商品に印刷して顧客に発送する。注文に応じて、クリエイターにロイヤリティを支払う仕組みとなっている。日本を拠点とするクリエイターは、一度作品を登録すると、日本のみならず、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインのAmazonサイトでも販売可能となる。



消費者はストアページでさまざまなデザインの中から商品を選ぶことができる。日本では「NBCユニバーサル」「クレヨンしんちゃん」「KONAMI」「サンリオ」「StompStamp」「パックマン」「バンダイ」「ベイブレード」「マイリトルポニー(My Little Pony)」「モンチッチ」「MONDO TV」「LINE FRIENDS」などのキャラクターやブランドをはじめ、他国のクリエイターが登録した数十万点以上のセレクションが並ぶ。



日本での「Merch by Amazon」の開始に合わせて、「BAD MOOD」クリエイターで「SEKAI NO OWARI」で音楽活動を行うFukase氏をはじめ、Q-TA氏、白濱イズミ氏、Takako Noel氏、田中達也氏、Tezzo Suzuki氏といったミュージック、ファッション、アートの分野で注目を集める6人が作品を提供した。着用モデルとして石川恋氏、Tetsu氏、クリス-ウェブ佳子氏とBeniさん親子、内藤朝美氏を起用している。





SEKAI NO OWARIのFukase氏も作品提供



アマゾンジャパン バイスプレジデント ファッション事業本部 統括本部長 ジェームズ・ピータース氏は、「この度、日本を拠点に活動するクリエイターの皆様のデザインを世界中のお客さまにお届けできるAmazonのサービス、Merch by Amazonを日本でもご提供できることを大変嬉しく思います。サービス開始にあたり、素晴らしい作品をご提供いただいたすべてのクリエイターとブランドの皆様に感謝申し上げます。Amazon Fashionは、今後も、お客様にわくわくしていただけるような商品をご提供していくとともに、ファッションのお買い物に新たなイノベーションを起こし、ファッションやデザインのコミュニティの活力となるような支援を続けてまいります」とコメントしている。





「Merch by Amazonストアページ」

http://www.amazon.co.jp/tstore