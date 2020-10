『アナ雪』ファンは見逃し厳禁！ 新作短編『オラフの生まれた日』

ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、ディズニープラスオリジナル短編アニメーション作品『オラフの生まれた日』が、2020年10月30日(金)より日本初独占配信中だ。



『アナと雪の女王』から誕生した、無邪気で人懐っこくてハグが大好きな、夏を愛する雪だるま・オラフ。その誕生の秘密に迫るのが、今回の新作短編アニメーションだ。物語では、アレンデール郊外の山の中で命を宿したばかりのオラフが「自分が何者なのか」「なぜ生きているのか」を知ろうとする姿が描かれる。



オラフの鼻も見どころのひとつに? (C) 2020 Disney



約8分の短編だが、そこに詰め込まれたドラマは実に豊かだ。『アナと雪の女王』でアナとクリストフがオーエンの店で出会い、ソリに乗ってエルサのいるノースマウンテンへと急ぐシーンの裏で、オラフがどんな行動をとっていたかが明らかになる。つまり、別視点から描かれる『アナ雪』ドラマの側面も楽しめるのだ。スタッフもそこを強く意識しているのだろう、観れば『アナ雪』ファンに「なるほど!」と思わせる展開、そして遊び心に気づかされるはずだ。



アナたちとの出会いの場面まであと少し……。 (C) 2020 Disney



心優しきオラフをさらに好きになれるこの1作、見逃すのは勿体ない!と断言しよう。



>>>場面カットを全て見る



(C) 2020 Disney