のんびり、ほのぼのプーさんといっしょ。『日めくり Everydayくまのプーさん 元気が出る言葉』

JTBパブリッシングより、ディズニーの人気アニメ『プーさん』の日めくりカレンダーが2020年10月28日(水)より発売された。のんびりなプーさんの言葉が、毎日の癒やしと元気に大活躍しそう!



本商品は、くまのプーさんをはじめ、クリストファー・ロビンやピグレット、イーヨー、ティガーなど、くまのプーさんと仲間たちの言葉をカラフルなイラストとともにご紹介。

毎日カレンダーをめくって、プーさんの前向きな言葉と心なごむイラストを見るだけで、1日を元気に楽しく過ごせそうだ。



名言は日本語と英語の併記になっているので、ちょっとした言い回しなどのお勉強にもなりそう。

31日分を毎日めくる卓上型で、壁掛けでも使うことができ、シーズンに関係なく繰り返しいつでも使用できる。

カレンダーの付録にはかわいいプーさんのオリジナルシールが付属する。



価格は1200円+税、サイズは左右148mm×天地210mm。お求めは全国の書店にてどうぞ。



>>>中面のサンプルと付属のオリジナルシールを見る



(C) 2020 Disney Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.