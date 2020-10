藤井風が明日10月30日に新曲「へでもねーよ」「青春病」の2曲を配信リリースする。

本日10月29日に東京・日本武道館でワンマンライブ「Fujii Kaze "NAN-NAN SHOW 2020 " HELP EVER HURT NEVER」を開催した藤井。彼が新曲を発表するのは、5月発表の1stアルバム「HELP EVER HURT NEVER」以来で約5カ月ぶりとなる。ジャケットのアートワークは、「へでもねーよ」をコラージュアーティストの河村康輔、「青春病」をグラフィックデザイナーの丸井“Motty”元子がそれぞれ手がけている。藤井はこの2曲について、「聴いてくれる人を、どんな形であれ奮い立たせられるような作品になったら何よりです」とコメントしている。

また本日10月29日に藤井の公式アプリ「Fujii Kaze」がリリースされた。このアプリでは、ライブチケットの販売スケジュールや限定のフォトギャラリーを無料で閲覧できるほか、日本武道館公演の開場中に放送されたラジオ音源が後日アプリ内で公開される。藤井の公式オンラインストアでは、明日10月30日21:00より日本武道館公演の成功を記念したTシャツが販売される。

藤井は12月から2021年1月にかけて初の全国ホールツアー「Fujii Kaze "HELP EVER HALL TOUR"」を開催。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、チケットの販売スケジュールが未定となっていたが、このたびその詳細が発表された。チケットの予約受付は、11月9日12:00から15日23:59までイープラスで行われる。

藤井風 コメント

2曲とも1stアルバムには無かったキャラの曲になりました。

今回は、2曲とも戦ってます!!

「へでもねーよ」はバキバキに攻めたトラックで闘ってます。

「青春病」は、ポップでさわやかに、甘酸っぱく戦ってます。w

聴いてくれる人を、どんな形であれ奮い立たせられるような作品になったら何よりです。