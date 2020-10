「勉強よりも、好きなことを応援する」…母親の悩みに、若新雄純がアドバイス

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。10月15日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの相談に答えました。若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日は、中学1年生の娘を持つ母親から寄せられた、子どもにやる気を起こさせる方法についての相談に答えました。* * *「私には、中学1年生の娘がいます。絵を描くことが好きで美大に行きたいらしいのですが、どうも勉強に身が入らないらしく……成績自体は平均ですが、大学に行きたいのであれば、“もっと勉強しなくてはいけないのでは?”と思うのです。やる気が見られないので怒ってしまい、本心ではないのですが『(勉強しないのなら)高校に行かず、働いてもいいんだよ!』と言ってしまいました。つい心配して、くどくどと言ってしまう私。(もっとやる気を起こすには)どういうふうに伝えていけばいいでしょうか?」この相談に若新は、「親に『やれ!』と言われて勉強する子どもは少ないと思うし、そう言っても絶対に効果がない。勉強って口うるさく言ってやるものではない」と断言。自身の学生時代について、「“勉強を頑張ったな”という時期が何度かあったけど、親が『勉強しろ!』と言った時期とは、まったく一致していない。あらためて思うけど(親の言う『勉強しろ!』は)無意味でしたね」と振り返ります。若新は、“自発的”でないと何年間も続けるような勉強はできないだろうと言い、「物事に取り組むときには、外からの圧力で促されておこなう“外的動機”と、自分の意志でおこなう“内的動機”がある」と説明。「外的動機は、(言われたときに)一瞬、頑張ることはできるけど、大学受験などの勉強は1ヵ月、2ヵ月の話ではない。長く継続させるためには、本人の意志でやるようになるしかない」とキッパリ。そう仕向けるためにも、口うるさく言うよりも「どうすれば本人がやりたくなるか」が重要だと言います。例えば、今回の相談者のように絵を描くことが大好きな娘に対して「まずは勉強を頑張って、美大に行ったら絵を頑張りなさい」と言うのは逆効果。むしろ、「たくさん絵を描いて、めちゃめちゃ上手になれば、“こんなに絵が好きで楽しい!”“褒められるなら、これをもっとやりたい!”“これを仕事にしたい!”と本人が思うようになれば、それを現実化させるために、自分から勉強するようになるかもしれない」と話します。続けて、「いまは学習塾などに無理矢理通わせるよりも、もっと本格的に絵を描かせればいいのでは? 勉強よりも、好きなことを応援するのがいい」と提案。例えば、学習塾ではなく、絵を習いに通わせれば「“自分が絵を好きなことを親に認めてもらえている”“応援してもらえている”という気持ちになると思うし、“親の期待に応えたい”と思うかもしれない」と言います。さらに、例えば先生から「こんなに絵が上手に描けてすごい! あともうちょっと勉強ができれば、もっといい美大に入れるのに……」と言われた場合、「きっと本人が“できなきゃ悔しい!”という気持ちになると思う」と推測。「こんなに絵を褒めてもらえていて、“あともう少し勉強ができれば、いい美大に入れるのか!”という気持ちになったら、本人が自分の意志で頑張る。だからこそ、いまは“大好きな絵のために勉強も頑張りたい”という状態に持っていってあげることを考えてあげるべき。(勉強を無理強いするよりも)そっちのほうがいいと思う」とアドバイスを贈りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286