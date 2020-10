すみっコたちとメリークリスマス☆『すみっコぐらし』2020クリスマスケーキ食べよう

可愛いキャラクターケーキを多く手掛ける「プリロール」より、『すみっコぐらし』のクリスマス限定デザインのプリントケーキの発売が決定! 2020年10月27日(火)より予約受付が開始された。



『すみっコぐらし』のキャラクターたちがクリスマスケーキになった!

可愛いイラストを使用したケーキは全部で7種類。クリスマス限定でイチゴ果肉が増量した商品となっている。

ケーキのクリーム「ホイップクリーム」か「チョコクリーム」をお選びいただけるようになっており、購入特典には缶バッジが付属する。

ケーキ1点のご購入につき特典バッジは1個付属し、絵柄はお選びいただいたケーキと同じイラストとなる。



ご注文はお届け希望日の7日前までに専用HPにて。

ケーキサイズは5号、価格は4980円+税となる。

数量限定の商品になるので、ご購入を検討されている方はお早めにどうぞ!



>>>ケーキの絵柄を見る



(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.