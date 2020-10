「マジ卍」はもう古い！ 最新の流行は「龍」と鼠先輩?!

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月28日(水)は、『ウチの家族は「マジ卍」逆電』をテーマに放送しました。パーソナリティのさかた校長とこもり教頭が、リスナーと電話をつなぎ家族の話を聞くはずだったのですが、まずは「マジ卍」が古いという話題に。リスナーからは、家族紹介のほかに「マジ卍」に変わる言葉が多数寄せられました。さかた校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、『ウチの家族は「マジ卍」逆電』を開催!こもり教頭:「マジ卍」の使い方は、合っているんですか?さかた校長:「ウチの妹、テンションがマジ卍!」みたいなことなんだけど。こもり教頭:テンションが高いってこと?!さかた校長:そうだね。こもり教頭:でも、「マジ卍」って古いのよ。さかた校長:えっ! じゃあ最新は何よ?こもり教頭:それはわからんけど……。さかた校長:うわ~チョベリバだわ。こもり教頭:……わからんな(笑)。聞いただけでは復唱できないな~。さかた校長:ということで、俺たちもアップデートしていかないと! 本日の授業テーマは、『ウチの家族は「卍」越えて「マジ卍」越えて「マージ・マジ・マジーロ」逆電』!!こもり教頭:「卍」は残るんだね(笑)。でも合ってんのかなぁ……?(※リスナーによると、これは「魔法戦隊マジレンジャー」が変身する際の呪文とのこと)さかた校長:新しいのが来ました。両手で「龍!!!」って、このポーズで合ってる?こもり教頭:校長は何を表現しているの?! 気持ち悪い……(笑)。さかた校長:これ、本当に流行っているの?!(笑)。こもり教頭:嘘でしょ!(笑)。さかた校長:マジで?! マジ卍!!こもり教頭:プリクラで撮っているということですよ?さかた校長:正式なポーズが見たいよね(笑)。こもり教頭:(スタッフが「龍」のポーズを発見)……あ、あった!さかた校長:本当だ! 両手の指3本を曲げて、龍が玉を持っている感じ? これが流行っているんなら、受け入れていこう!こもり教頭:(笑)。さかた校長:最新のがきました。――ここで、鼠先輩「六本木~GIROPPON~」をオンエアこもり教頭:(笑)。さかた校長:(『ぽっぽぽぽぽぽ~』をバックに)うわー! 2020年、最先端を走っているのは、鼠先輩でした!こもり教頭:『ぽっぽぽぽぽぽ ぽっっっぽ~♪』(笑)。【鼠先輩 / 「六本木~GIROPPON~」】この日の放送では、15歳の女性リスナーが『「卍」越えて「マジ卍」越えて「マージ・マジ・マジーロ」な家族』として、“農家なのに電気修理、DIY、リノベーション、勉強、料理など何でもできすぎる父”を、17歳の女性リスナーが『「龍」な家族』として、“寝転んでいたら上に乗ってきたり、買ってきた服を勝手に着る兄”を、18歳の女性リスナーが『「ぽぽぽぽぽぽpppppppう」な家族』として、“家ではずっと寝ている消防士の兄”を紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/