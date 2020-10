『すみっコぐらし』のあったかぬいぐるみでこれからの季節もほっこりポカポカ♪

バンダイナムコグループのシー・シー・ピーは、「きゃらニクス」ブランドより人気のキャラクター『すみっコぐらし』から、しろくま、とかげ、ねこ3種の『あったかすみっコぐらし』の予約受付をバンダイ公式ショッピングサイト「プレミアムバンダイ」より、2020年10月28日(水)11時に開始した。



バンダイナムコグループで家電製品を手掛けるシー・シー・ピーだから作れる『キャラクター×エレクトロニクス(電気技術)』の商品を展開する新ブランド「きゃらニクス」。同ぬいぐるみシリーズの「あったかリラックマ」もプレミアムバンダイで好評販売中で、続々と次のラインナップ企画も進行中だ。



『あったかすみっコぐらし』は、本体についたUSBケーブルをポートに差し込むだけ、約30秒後にはぬいぐるみの背中部分がポカポカに。オフィスや家で、モバイルバッテリーがあれば屋外などどこでも使用可能だ。

フィット感のあるふわふわ素材は心のほっこりする癒し時間を提供。心地の良い約42℃~46℃の温度は、長い時間ずっと抱えていたくなる温度だ。冬だけではなく、冷房が強いオフィスなど一年中活躍するアイテムとなっている。



ラインナップはしろくま、とかげ、ねこの3種類。すみっこに集まるのが好きなキャラクターの個性的な世界観が伝わる、膝の上にちょこんと座るデザインだ。

また、膝の上に乗せた時に、すみっコたちの両手が自分の腕やテーブルの上を可愛らしく添わせる様子にぜひ癒されてほしい。



>>>全3種のデザインと使用例を見る



(C)2020 San-X Co., LTD. All Rights Reserved.