SCANDAL・HARUNA「時代の先読みはしがちだよね……」シングル「Sisters」に込められた真意とは？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月26日(月)の放送では、楽曲「Sisters」の歌詞の一節に込められた真意に迫ります。HARUNA:今日はメールをいっぱい紹介する日。さっそく……。ぴありんより。「いつも楽しい番組をありがとうございます。先日、あるテレビ番組で「ロジハラ」と言う言葉が流行っていることを知りました。「正論ばかりを突きつけて相手を追い詰めるハラスメント」だそうです。この話を聞いて真っ先に思ったのが、「Sisters」の歌詞でした。そう"正論にいじけないこと"の一節です。リリース当時からこの部分が理解できなかったのですが、「あれはロジハラに負けるなってことだったのかぁ」と勝手に納得してしまいました。だとしたら時代の先読みだったのですね(凄い!)。それとも本意はもっと別なことなのでしょうか? ぜひ教えてください。RINA:なるほどねえ……。でも言われてみたら、それもあるんかなあって、今RINAも思ったな。歌詞を書いてるのはRINAなんやけど……正論言われて、それが当たってるって自分でもわかるからこそ、自分にイライラするときってあるやんか?そういうときにアンガーマネージメントできたほうがいいなって、そのときにすごい思っていたの。そういうつもりで書いてはいたんやけど、たしかに今の時代で考えたら……そのロジックが合ってるときと、「それはアップデートしたほうがいいんじゃない?」っていうときもあるやんか。そういう意味では時代を先取り……とも言えるのかなって。HARUNA:時代に限らず、それはあることじゃん。でも最近、特にこういうことが注目されるようになってきたんだね。TOMOMI:あらためてそういうネーミングが出てきたみたいなところもある。でも昔からあったよね。HARUNA:そういうのを心ではイヤだなって思っていても、なかなか言えなかったというか……それが個人個人の意見を主張できたりとか、SNSの普及で増えてきたことで、ひとつの問題として考えられるようになってきたんだろうね。RINA:ジェネレーションギャップみたいなものもあるんじゃない?HARUNA:そうかもね。TOMOMI:でも、このメール……すごいSCANDALのファンだなあって。すごい嬉しいけど。MAMI:うん、嬉しい。HARUNA:でも、時代の先読みはしがちだよね……。TOMOMI:早すぎる説ね。MAMI:たまに思うかも……。TOMOMI:自分たちで言うのもどうなんだって話だけど……。HARUNA:時代の先読みっていうか、ずっと思っていたことではあるけど、今の方がよりフィットするなあって思うときもあるじゃない。より納得できるなっていうか、それは結構あるね。MAMI:あの時代にうちらが思っていたことが、5年、10年経って、「みんなも思ってたじゃん」って、「思ってたなら言ってよー」みたいなことはある。RINA:基本的に、SCANDALというバンドのスタイルとしては、いろんなものをいろんな面からちゃんと肯定する4人やから、曲も自然とそうなる気がしてる。子供のときからバンドをしているから、価値観はどんどん変わっていくし、「昔と言ってることが違うやん」って思うものもあるかもしれんけど、ほんとは全部そういう肯定をして、いいとこ見つけたいし、でも自分の意見は持っていて、というスタンスは変わっていなくて……「Sisters」にはそれが詰まっているかもね。