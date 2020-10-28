国歌『鳥の詩』を歌ってLiaの直筆サインを当てよう♪

JOYSOUNDでは、Blu-ray作品『Lia 20th Anniversary Special Live 2019 at 豊洲PIT』とベスト盤『Lia 20th BEST』のリリースを記念して、Lia直筆サイン入りプレゼントなどが当たる『Lia 20th Anniversary×JOYSOUND』を、10月28日（水）からスタートする。



アニメ『AIR』の主題歌『鳥の詩』で歌手人生をスタートさせ、今年20周年を迎えた、世界的にも根強い人気を誇ると共に、クリスタルヴォイスを持つと評されるアニソンシンガー「Lia」。昨年ファンの間でもプレミアム公演として評価の高い、豊洲PITで行われた公演を収録した、自身のキャリア初となるBlu-ray作品『Lia 20th Anniversary Special Live 2019 at 豊洲PIT』と、歌手活動20年を詰め込んだベスト盤『Lia 20th BEST』が、11月25日（水）に同時発売となる。



キャンペーンへの参加は、12月6日（日）までの期間中に、最新機種「JOYSOUND MAX GO」をはじめとした対象機種を導入の店舗で、「うたスキ」（登録無料）にログインし、代表曲である『鳥の詩』『時を刻む唄』をはじめ、JOYSOUNDで楽しめる課題曲（全12曲）の中から1曲以上を歌唱の上、特設ページより応募でエントリー完了。



応募した方の中から抽選で、11月25日（水）発売のBlu-rayとCDを直筆サイン入りで各5名に、Lia本人がオススメする健康グッズを3名、直筆サイン入りB2告知ポスターが10名にあたる大チャンス！ さらに、応募した方はもれなく、「Lia×JOYSOUNDオリジナル待ち受け画像」をゲットすることができる。



この機会に、JOYSOUNDでLiaの楽曲を歌って応募しよう！



※Blu-ray（ブルーレイ）は、Blu-ray Disc Associationの商標です。

