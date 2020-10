10月25日に配信開始したスマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がiOSゲームカテゴリにてセールスランキング11位を獲得したことを発表した。

『D4DJ Groovy Mix』

セールスランキング11位獲得を記念して、ゲーム内特典の配布が決定した。プレゼント内容は「D4DJ Groovy Mix」内で使える10連ガチャチケット。配布期間は10月31日23:59まで。

