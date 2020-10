2019年11月に始動したWANDS第5期の全楽曲の配信が、各サブスクリプションサービスにてスタートした。

2000年3月に解散したWANDSは、解散前からのメンバーである柴崎浩(G)、木村真也(Key)と新メンバーの上原大史(Vo)を加えて活動を再開。今年1月に第5期初の作品となるシングル「真っ赤なLip」を発表し、本日10月28日にはWANDSとして21年ぶりのニューアルバム「BURN THE SECRET」をリリースした。「BURN THE SECRET」には「真っ赤なLip」「抱き寄せ 高まる 君の体温と共に」などの最新シングル曲のほか、「Secret Night ~It's My Treat~」「明日もし君が壊れても」「もっと強く抱きしめたなら」「世界中の誰よりきっと」といったヒット曲の“第5期バージョン”も収められている。

なおWANDSは10月31日(土)と11月1日(日)に配信ライブ「WANDS Streaming Live~BURN THE SECRET~」を開催。初日公演はファンクラブ会員限定での開催となる。視聴チケットなどの詳細はオフィシャルサイトで確認を。

WANDS「BURN THE SECRET」収録曲

01. David Bowieのように

02. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に

03. 賞味期限切れ I love you

04. Secret Night ~It's My Treat~(WANDS 第5期ver.)

05. Burning Free

06. 真っ赤なLip

07. 明日もし君が壊れても(WANDS 第5期ver.)

08. もっと強く抱きしめたなら(WANDS 第5期ver.)

09. 世界中の誰よりきっと(WANDS 第5期ver.)

10. アイリメンバー U

WANDS Streaming Live ~BURN THE SECRET~

Day 1 WANDER-LAND NEO Special Edition

配信日時:2020年10月31日(土)OPEN 19:30 / START 20:00

Day 2 一般公演

配信日時:2020年11月1日(日)OPEN 19:30 / START 20:00

チケット販売URL:https://wands-official.jp/wander-landneo/