『SB69』アプリゲームに新キャラ登場！ MVを3曲続けて先行公開

サンリオは、スクウェア・エニックスとともに開発している、スマートフォン向けリズムゲーム 『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』(以下、ショバフェス)に関し、10月27日(火)より、新キャラクターガールズバンドのミュージックビデオを3曲公開することを発表した。



バンドをテーマとしたサンリオのキャラクタープロジェクト『SHOW BY ROCK!!』(ショウ・バイ・ロック!!)は、サンリオ初のゲーム・アニメファン向けキャラクタープロジェクトとして2012年にスタート。2015年、2016年にはTVアニメ化もされ、2020年は『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』が好評のうちに放送を終え、それと同時に新シリーズアニメ『SHOW BY ROCK!!STARS!!』を制作することが決定。また同月、完全新作タイトルとなるゲームアプリ『SHOW BY ROCK!! Fes A Live』が配信を開始し、3月にはわずか5日間で100万DLを突破している。



そんな『ショバフェス』に登場する新キャラクターは、謎に包まれた4人組ガールズバンド。新MVが10月27日(火)より3曲連続公開中で、ショバフェスのタウン内にある「NEWS」アイコンから見ることができる。



また、4人組ガールズバンドの全貌は11月2日(月)に公開。どんな魅力的なキャラクターたちが飛び出してくるか、期待が高まる!



さらに10月30日(金)20時からYoutubeLiveにて、SHOW BY ROCK@ニコニャマを配信。重大発表や、シークレットゲストの登場も予定しているとのことだ。



