羊文学、メジャー・デビューアルバム『POWERS』のジャケ写と収録内容を発表

羊文学が、12月9日に発売するメジャー・デビューアルバム『POWERS』の詳細を発表した。合わせて、新たなアーティスト写真とジャケット写真も公開されている。



本作は、Suchmosが立ち上げたF.C.L.S.(ソニー・ミュージックレーベルズ)からリリース。ジャケット写真およびアーティスト写真のカメラを担当したのは男女2人で活動する写真家ユニットのトキ(TOKI)、デザインは星加陸の初タッグにて、アルバム・タイトル『POWERS』を独自の世界観で表現している。







収録曲は、今年8月に配信限定リリースした「砂漠のきみへ」、「Girls」(YouTubeドラマ「DISTORTION GIRL」主題歌)のほか、昨年末に数量限定販売したCDが即日完売し話題を呼んだロングヒット曲「1999」、リード曲となる新録曲「あいまいでいいよ」と「mother」を含む全12曲。DVDには今年8月に開催したonline tour”優しさについて”全3会場から3曲ずつ、計9曲のライブ映像が収録される。羊文学と縁のある都内3箇所ライブハウスから配信し、毎公演異なるセットリストと監督・スタッフと作りあげた映像が見どころだ。なお、初回生産分は三方背ケース仕様となるとのこと。





<リリース情報>







羊文学

『POWERS』

発売日:2020年12月9日

■収録詳細:CD+DVD

CD「POWERS」収録曲詳細:

1.mother

2.Girls

3.変身

4.ハロー、ムーン(album mix)

5.ロックスター

6.おまじない

7.花びら

8.砂漠のきみへ

9.powers

10.1999

11.あいまいでいいよ

12.ghost



DVD:2020年8月に実施したonline tour”優しさについて”から抜粋したライブ映像を収録

-Day 1- Live at 調布Cross, Date aug 2, 2020

1.雨

2.うねり

3.踊らない

————————————————————

-Day 2- Live at 下北沢LIVE HAUS, Date aug 9, 2020

4.エンディング

5.RED

6.Step

————————————————————

-Day 3- Live at BASEMENTBAR, Date aug 16, 2020

7.ミルク

8.祈り

9.優しさについて



■価格:¥3,500(税抜)

■初回仕様:三方背ケース

■購入・予約特典

Amazonオリジナル特典:メガジャケ

TOWERオリジナル特典:オリジナルステッカー