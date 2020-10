行こ、食べよ、買お♪　ラブリー全開『すみっコぐらし もぐらのおうちカフェ』

『すみっコぐらし もぐらのおうちカフェ』が期間限定でオープンすることが決定!! 2020年11月6日(金)~2021年1月17日(日)の期間、もぐらのおうちに遊びに来た ”すみっコ” たちといっしょに楽しむコラボカフェが東京・原宿に登場する。



『すみっコぐらし もぐらのおうちカフェ』が東京・原宿にて、2020年11月6日(金)〜2021年1月17日(日)の期間限定でオープンする。

SNS映え抜群の心ときめく可愛いメニューや、オリジナルグッズなどが大集合! ぜひ情報をチェックしてみてください!



「すみっコぐらし」は、「すみっこが好き」という個性的な設定と、優しいタッチとトーンが幅広い層に支持され、子どもから大人まで大人気のサンエックスのキャラクターだ。

2019年11月に初めて映像化されたアニメ映画『映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』は大ヒットを記録し、その人気は今も尚上昇中!!



このたび、レッグスによりその大人気キャラクターである「すみっコぐらし」にフォーカスしたコラボカフェが開催される。



本カフェのテーマは、「もぐらのおうち」。

たからものをあつめるのがだいすきなもぐらは、おかたづけが苦手みたい。すみっコたちにてつだってもらい、すてきなおへやが完成♪ という、ほんわか癒やされるテーマとなっている。



カフェのコンセプトは、”もぐらのおうちに遊びに来たすみっコたちといっしょに楽しむコラボカフェ” で、SNS映え抜群の心ときめく可愛いメニューや、ユニークでクスッと笑える楽しいメニューの他、心も体もほっと安らぐドリンクメニューなども登場する。



また、カフェをご利用いただいた方や、飲食をされた方にはダイカットステッカーやコースターなどの特典もプレゼントされる。



その他、集めて楽しいアクリルジオラマや抗菌マスクケース、雑貨などのカフェオリジナルグッズも販売されるので、すみっコファンには必見かも!?

カフェのご利用は事前予約制となっており、当日席は空きがあった場合のみ受付可能となっているので、カフェHPにて予約してから行くのがいいかもしれない。



カフェサイトは2020年10月27日(火)11:00よりオープン、同日12:00より予約開始される。

予約金は650円で、予約特典が付属する。



2020年、今年のウインターシーズンは、すみっコたちと一緒に、身も心も癒される居心地の良い『すみっコぐらし もぐらのおうちカフェ』で心休まる楽しいひとときをお過ごしくださいね。



