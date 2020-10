剛力彩芽さん監修の新ブランド ECデパートメント「STYLEVOICE」で予約販売スタート

スタイルヴォイスは10月28日、メディア型ECデパートメント「STYLEVOICE.COM (スタイル ヴォイス ドットコム)」から剛力彩芽さんがディレクションするブランド「STYLEVOICE for Ayame Goriki」の限定2アイテムの予約販売を開始する。



【剛力さんによるスタイリング画像はこちら】



「STYLEVOICE for Ayame Goriki」は、「毎日が楽しくなる服、内面からの笑顔をくれる服、そして、とことん愛せる服」がコンセプト。「色」「着心地」「新しい着こなしの発見」などで幸せな気分を届けるブランド。まずは秋向けのサテンキャミワンピースとシアートップスの2型から販売を開始する。



ディレクションを務めた剛力彩芽さんは、ブランドデビューへの思いについて「”どうやっておしゃれをしていいかわからない”とか”コーディネートが難しい”と思っているような人が、楽しく簡単におしゃれにトライできるような服を提供していきたいです。上級者向けとかおしゃれすぎると思いがちなアイテムをもっと気軽にチャレンジしてもらって、オシャレを楽しむワクワク感やハッピー感をたくさんの人たちとシェアできたらと思いブランドをスタートしました」 と話す。





サテンキャミワンピース



サテンキャミワンピースはノベルティトート付きで1万4300円(税込)。カラーはベージュ、グリーン、ネイビー、ピンクの4色を用意。サイズはフリーサイズのみ。



シアーカラータートルプルオーバーはノベルティトート付きで4950円(税込)。カラーはパープル、イエロー、チャコールグレーの3色を用意。サイズはフリーサイズのみ。



販売を記念して10月28日の18:00から剛力さんと「STYLEVOICE.COM」のインスタライブを実施する。





「STYLEVOICE for Ayame Goriki」商品ページ

https://stylevoice.com/Form/Product/ProductList.aspx?gend=WOMEN&sbids=STYLEVOICE_for_Ayame_Goriki