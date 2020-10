LiSA 劇場版「鬼滅の刃」で“5回ぐらい泣きました”

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月14日リリースのニューアルバム『LEO-NiNE』、ニューシングル「炎」を聴いたというリスナー(19歳男性)と電話をつなぎ、その感想を聞きました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月23日(金)放送分)【このリスナーから届いたメッセージ:『LEO-NiNE』と「炎」の発売おめでとうございます! 全曲を何度もリピートして聴いています! その中でも「わがままケット・シー」がお気に入りです! なんと言ってもエロい、そしてエモい! これに限ります! 特に、『手は離さないでいて/口は口で塞いで黙らせて』が大好きです】LiSA:もしもし! こんばんは! アルバムを聴いてくれたんですね?リスナー:めっちゃ聴いてます!LiSA:嬉しいありがとう! その中でも「わがままケット・シー」がお好きと。宣伝隊長として、この「わがままケット・シー」のやばさを教えてもらっていいですか?リスナー:いやもう、書いた通りなんですけどエロいっす!LiSA:エロさ感じ感じた?(笑)。リスナー:感じましたね。今までにないようなエロさとエモさで、曲がずっと頭の中に残ります。LiSA:ありがとうございます。他にも気になった曲はありますか?リスナー:「マコトシヤカ」と「play the world! feat.PABLO」ですね。LiSA:お〜嬉しいです!「マコトシヤカ」は、どんな風に聴こえますか?リスナー:やっぱり、今までの“元気歌”の分類に入るのかなという感じがしますね。LiSA:なるほど! すごい的確な……!リスナー:ありがとうございます(笑)。LiSA:じゃあもう1つのお気に入り「play the world! feat.PABLO」は、いかがでしょう?リスナー:最初のリズムを聴くたびに、迷惑にならないぐらいで手拍子と足拍子をやってます。LiSA:すごい! でもあそこのリズムは、けっこう難しいでしょ?リスナー:難しいですね。LiSA:でもあれ、みんなで集まってやりたいよね〜リスナー:やりたいですよ〜!LiSA:絶対いつか遊びに来てください。そして、そのときは一緒にやろうね!リスナー:やりましょう!LiSA:はい! そして(『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌)「炎」も発売したのですが、聴いてくれましたか?リスナー:聴きました! 映画も観に行ったんですけど、最後の場面で泣いて、エンディングでもまたマッチングの良さで泣いてしまいましたね。LiSA:あ〜わかる〜〜〜! ちなみにLiSA先生は、この映画で5回ぐらい泣きましたよ。リスナー:5回はすごいですね。LiSA:最初にみんなが元気に登場するんだけど、そこで「あ〜帰ってきた!」みたいな感じでもう号泣してました、私1人で。リスナー:あ~……すごい感動で。LiSA:そうそう。え? ということは、映画館で観てくれたってことでしょ?リスナー:はい行きました。LiSA:映画館では、映像とか音とか、感じてもらえた?リスナー:すごいもう……体全体で受け止めるぐらいで感じましたね。LiSA:嬉しいです〜。しかもアルバムも「炎」も聴いてくれて、劇場も堪能してくれてるって、全部を味わってくれているということで……。リスナー:味わいました、すごく!LiSA:ありがとうございます! またライブで一緒に遊ぼうね!リスナー:そのときは、お願いします!LiSA:はい、ありがとうございます!リスナー:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/