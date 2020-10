「“今”をお伝えできれば」ONE OK ROCK ライブリクエストナイト開催

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月26日(月)の放送では、「ONE OK ROCK LIVE REQUEST NIGHT」を開催。10月28日(水)に発売されるLIVE DVD&Blu-ray『ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR』に収録される全23曲から、リクエストを募りオンエアしました。リスナーの楽曲への思いとともに紹介します。番組の前半では、ボーカルのTakaさんから届いたメッセージも紹介されました。このツアーは第2章の幕開けで、音楽的にもいろんな挑戦をした『Eye of the Storm』というアルバムを引っ提げてのツアーでした。とにかく最初から最後まで、ONE OK ROCKの“今”をしっかりとみなさんにお伝えできればいいな、という気持ちでのぞんだツアーだったのですが、名古屋で体調を悪くしてライブが1本飛んでしまったんです。振り替え公演も飛んでしまったので、“ちゃんと伝わっているのかな……”という思いが消化できていない部分もあるんですけど……。このJAPAN TOURを観ていただければ、今のONE OK ROCKの雰囲気や目指していることが、なんとなくわかってもらえるんじゃないなかなと思っております。(楽曲を聴いて)今回の映像作品の1曲目ですね。イントロから歌が始まったときの、お客さんの「ワァーー!」という声がいいですね。こういうワクワク感、ドキドキ感は、ライブでしか味わえないですよね。(こもり教頭)MVでは「Stand Out Fit In」が『はみだして なじめ』という訳になっているのですが、他の人と違うところがあるからいろんな人と関われる、と感じた曲です。(18歳女性)「他の人だったら……」とマイナスなことを考えてしまいがちな私ですが、この曲を聴くたびに救われています。歌詞も曲も自信をくれるし、ライブでのTaka先生の言葉にも、救われ強くなれています。(17歳女性)この曲と出会った高校2年生のころ、自分が何をしたいのかわからなくなったときに勇気づけられました。(17歳)アルバムを聴いているときにはそこまで思い入れがあったわけではなかったのですが、今回のツアーを観に行って、アレンジや光を使った演出が最高だった曲です。(18歳女性)1月の代々木公演に行きました。まだコロナが流行る前だったのですが、当たり前だったことが当たり前じゃなくなり、嫌になることがたくさんあります。でも、4人の音楽を聴いて毎日生きています。この曲は、つらいときにたくさん聴いていました。代々木でも、本当に心打たれました。また会える日を楽しみにしています。(15歳女性)(楽曲を聴いて)このコールアンドレスポンスがね、今は難しくなってしまったから……ひとつになった感じが、美しいなと思いました。(さかた校長)(2019年12月に行われた)静岡エコパアリーナ公演に参戦しました。音楽のライブに行くのが初めてで、当日4人の姿が見えると感情が爆発して泣いてしまいました。去年は高校受験があって不安なことも多かったのですが、『過去の自分が今僕の土台となる』という歌詞に勇気づけられました。この曲のおかげで高校にも無事合格できたと思っています。(16歳男性)この他には、「Grow Old Die Young」「Taking Off」「完全感覚Dreamer」「Wasted Nights」と、全11曲をオンエア。「大音量で聴きすぎてお母さんに怒られました」というメッセージが紹介されるなど、番組がライブ空間となった2時間でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/