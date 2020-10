NiziUのデビューまでに密着した新番組「We NiziU!~We need U!~」が、11月5日(木)20:00からHuluにて独占配信される。

12月2日にシングル「Step and a step」でデビューを果たすNiziU。「We NiziU!~We need U!~」は全5話からなり、セルフカメラで撮影された日常や、音楽特番「THE MUSIC DAY」のバックステージ、メンバーで出かけたバス旅行の映像などで構成されている。またデビュー翌日の12月3日(木)より配信される最終話には「Step and a step」のレコーディングやミュージックビデオ撮影、ボーカルとダンスのレッスンの様子も観ることができる。

Hulu「We NiziU!~We need U!~」配信スケジュール

#1 リレーカメラ1:カメラで観るNiziUの1日

2020年11月5日(木)20:00~

#2 リレーカメラ2:歌番組「THE MUSIC DAY」出演時の裏側、ジャケット撮影裏側

2020年11月12日(木)20:00~

#3 ヒーリングデイ:海辺で休憩、ジップラインに挑戦、ケーキ作り、BBQパーティーなど

2020年11月19日(木)20:00~

#4 デビューのために日本へ出発する姿、ファンからの質問回答コーナー

2020年11月26日(木)20:00~

#5 「Step and a step」レコーディング・MV撮影、ボーカル、ダンスレッスンの様子

2020年12月3日(木)20:00~