Ayase(YOASOBI)が手がけた新曲「再会(produced by Ayase)」がソニーのヘッドホン・イヤホン「1000X」シリーズのテーマソングに決定。この曲をLiSAとUruが歌唱するCMがYouTubeで公開された。

このCMはYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」と「1000X」シリーズのコラボレーションプロジェクトの第3弾として制作されたもの。CMは冬の街中でLiSA、Uruそれぞれがワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM3」を着用しているシーンで始まり、2人がヘッドホンのノイズキャンセリング機能をオンにすると「再会(produced by Ayase)」の歌唱シーンへ切り替わる構成となっている。このCMは、本日10月27日から11月27日まで東京・渋谷モディの「ソニービジョン渋谷」でも放映され、「THE FIRST TAKE」では、2人がこの曲をパフォーマンスする模様を一発撮りした映像の公開が予定されている。なおLiSAとUruがコラボレーションするのは今回が初となる。

またソニーの特設サイトでは、3人がCM撮影のエピソードや楽曲への思いを語るインタビューを公開中。

LiSA コメント

CM出演について

あっという間の撮影でした。楽しい時間をありがとうございました。

Uruとの共演について

レコーディングは別々だったので、初めて一緒に歌った正真正銘の「THE FIRST TAKE」になりました。Uruさんの声の温度を近くに感じながら、“再会”した喜びや緊張を込めて歌わせていただきました。

「再会(produced by Ayase)」について

Ayaseさんらしい切ないメロディーに、Uruさんの温かく包み込む声に重ねる自分の声を摸索しながら、3人のコラボレーションが味わっていただける楽曲になりました。

ヒトリがより寂しい寒い季節に、大切な人を想いながら心がほんのり温かくなりますように。ありがとうございました。

Uru コメント

CM出演について

自分がCMに出演するという事がとても不思議だったのですが、あの時撮ったあのシーンがこうなるのか、と撮影時の私が見ていた景色とCMの映像が繋がった時にとても感動しました。

LiSAとの共演について

ご挨拶させて頂く際、緊張している私にとても優しく声をかけてくださり、挨拶を終えて自分の控え室に戻る際に涙汲んだのを覚えています。

多くの人に沢山のパワーを与え包み込んでくれるような優しさと、力強くて背中を押してもらえるようなLiSAさんの歌声を、とても近くで感じる事ができて嬉しかったです。

「再会(produced by Ayase)」について

初めて「再会」を聴いた時、曲そのものが持っているときめきのような拍動を感じました。

Ayaseさんの作るメロディーラインがとても綺麗で心地良く、早く歌を吹き込みたいと思うほどに魅力的でした。

LiSAさんと声を重ねる部分や掛け合いの箇所など、Ayaseさんの素敵なプロデュースで、より輝きと温かさのある曲になったと思います。

この曲を歌わせて頂けて感慨深いです。

Ayase(YOASOBI) コメント

「再会(produced by Ayase)」について

会いたくても会えない大事な人を想う気持ちを曲にしました。この時世で会いたい人に会えない辛い思いをした人が沢山いると思いますが、離れていても心が繋がっていれば何も怖く無い、大事なのは距離じゃない、そんなメッセージを僕なりに込めました。遠くに住む家族や友達、恋人、聴いてくれた人それぞれの大事な人を想いながら聴いて欲しいです。

LiSAとUruそれぞれの印象

LiSAさんは力強く、聴く人に勇気や元気を与えてくれるような歌声がとても素敵だな、という印象です。Uruさんは優しく、柔らかく、包み込むような素敵な歌声で、聴く人に癒しを与えてくれるような、そんな印象です。